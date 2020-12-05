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Возникли непредвиденные проблемы с производством вакцины от Covid-19

5 декабря 2020, 21:21
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Компания приняла решение пока произвести лишь половину партии.

коронавирус, вакцина
У вакцины появились проблемы с производством / Фото Reuters

Проблемы с производством вакцины от Covid-19 внезапно и неожиданно возникли у компании Pfizer.

Как пишет Fox News, принято решение выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за того, что расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось.

"Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были получены позже, чем изначально планировалось", — сказала представитель компании.

Отметим, Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE собирались произвести сто миллионов вакцин к концу года. Из-за непредвиденных сложностей число планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.

Читайте такжеВакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИКак уточняется, компания получает сырье у поставщиков в США и Европе, и расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. Специалисты Pfizer ожидали результатов испытаний препарата, поэтому могли подождать поставщиков, однако сейчас срыв сроков может оказаться губительным. Представители не уточняют, каких именно компонентов не хватает для производства вакцины.

Вакцина от коронавируса

  • Ранее сообщалось, что по итогам испытаний вакцина от Covid-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность на уровне 95%. После этого разработчикам нужно было получить разрешение на использование препарата.

  • Cтало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.

  • В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.

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