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Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях

13 февраля 2021, 15:20
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Карантин в Украине скоро изменится. Ляшко сказал, до какого числа правительство должно одобрить важное постановление.

В Украине снова могут быть четыре зоны карантина, поделились в Минздраве
В Украине снова могут быть четыре зоны карантина, поделился Виктор Ляшко / УНИАН

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко поделился, что после того, как адаптивный карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 снова заработает, в стране будет четыре зоны.

Постановление о новых карантинных зонах Кабмин должен утвердить до четверга, 18 февраля, рассказал чиновник журналистам, пишет lb.ua.

По его словам, в документе говорится, что будет, как и раньше, четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Красная зона карантина – ограничения и причины их введения

Ляшко объяснил, что какая-то территория может стать "красной", если два из пяти определенных показателей будут удерживаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях:

  • Количество ПЦР-тестов на коронавирус за семь дней не менее 300 на 100 тысяч населения;
  • Коэффициент выявления случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%;
  • Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
  • Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение семь дней;
  • В регионе койки с кислородом загружены более чем на 65%.

Главный санврач добавил, что если на протяжении пяти дней будет держаться только один показатель – то будет введена оранжевая зона карантина.

В красной зоне будут действовать ограничения, которые были в Украине во время локдауна.

Что нельзя было делать во время локдауна:

  • Не работали заведения сферы культуры;
  • Заведениям общественного питания можно было готовить блюда и продавать только навынос;
  • В супермаркетах разрешали продавать только товары первой необходимости.

Замминистра отметил, что ограничения желтой зоны решили не менять. В то же время чиновник не уточнил, изменится ли что-то для зеленой и оранжевой зон карантина.

Зеленая зона – ограничения, которые были раньше:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров и театров разрешили заполнять на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно было только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения, которые были раньше:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения, которые были раньше:

  • Не работали турбазы и хостелы;
  • В ночное время была запрещена работа развлекательных заведений;
  • Была прекращена плановая госпитализация.

Карантин в Украине из-за COVID-19 – главные новости

  • В нашей стране ограничительные меры начали действовать с 11 марта прошлого года. Сначала они были всеобщими и строгими. Позже карантин смягчали и сделали адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
  • В конце 2020 года больных коронавирусом стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.
  • Позже власти решили, что нужно вернуться к адаптивным ограничительным мерам.

Виктор Ляшко карантин в Украине
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