Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях

В Украине снова могут быть четыре зоны карантина, поделился Виктор Ляшко / УНИАН

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко поделился, что после того, как адаптивный карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 снова заработает, в стране будет четыре зоны.

Постановление о новых карантинных зонах Кабмин должен утвердить до четверга, 18 февраля, рассказал чиновник журналистам, пишет lb.ua.

По его словам, в документе говорится, что будет, как и раньше, четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Красная зона карантина – ограничения и причины их введения

Ляшко объяснил, что какая-то территория может стать "красной", если два из пяти определенных показателей будут удерживаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях:

Количество ПЦР-тестов на коронавирус за семь дней не менее 300 на 100 тысяч населения;

Коэффициент выявления случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%;

Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение семь дней;

В регионе койки с кислородом загружены более чем на 65%.

Главный санврач добавил, что если на протяжении пяти дней будет держаться только один показатель – то будет введена оранжевая зона карантина.

В красной зоне будут действовать ограничения, которые были в Украине во время локдауна.

Что нельзя было делать во время локдауна:

Не работали заведения сферы культуры;

Заведениям общественного питания можно было готовить блюда и продавать только навынос;

В супермаркетах разрешали продавать только товары первой необходимости.

Замминистра отметил, что ограничения желтой зоны решили не менять. В то же время чиновник не уточнил, изменится ли что-то для зеленой и оранжевой зон карантина.

Зеленая зона – ограничения, которые были раньше:

Масочный режим;

Залы кинотеатров и театров разрешили заполнять на 50%;

Перевозить в транспорте можно было только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения, которые были раньше:

Все ограничения зеленой зоны;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения, которые были раньше:

Не работали турбазы и хостелы;

В ночное время была запрещена работа развлекательных заведений;

Была прекращена плановая госпитализация.

Карантин в Украине из-за COVID-19 – главные новости