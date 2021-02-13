Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях

Карантин в Украине скоро изменится. Ляшко сказал, до какого числа правительство должно одобрить важное постановление.
Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко поделился, что после того, как адаптивный карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 снова заработает, в стране будет четыре зоны.
Постановление о новых карантинных зонах Кабмин должен утвердить до четверга, 18 февраля, рассказал чиновник журналистам, пишет lb.ua.
По его словам, в документе говорится, что будет, как и раньше, четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная.
Красная зона карантина – ограничения и причины их введения
Ляшко объяснил, что какая-то территория может стать "красной", если два из пяти определенных показателей будут удерживаться три дня подряд.
Речь идет о таких показателях:
- Количество ПЦР-тестов на коронавирус за семь дней не менее 300 на 100 тысяч населения;
- Коэффициент выявления случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%;
- Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;
- Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение семь дней;
- В регионе койки с кислородом загружены более чем на 65%.
Главный санврач добавил, что если на протяжении пяти дней будет держаться только один показатель – то будет введена оранжевая зона карантина.
В красной зоне будут действовать ограничения, которые были в Украине во время локдауна.
Что нельзя было делать во время локдауна:
- Не работали заведения сферы культуры;
- Заведениям общественного питания можно было готовить блюда и продавать только навынос;
- В супермаркетах разрешали продавать только товары первой необходимости.
Замминистра отметил, что ограничения желтой зоны решили не менять. В то же время чиновник не уточнил, изменится ли что-то для зеленой и оранжевой зон карантина.
Зеленая зона – ограничения, которые были раньше:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров и театров разрешили заполнять на 50%;
- Перевозить в транспорте можно было только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения, которые были раньше:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения, которые были раньше:
- Не работали турбазы и хостелы;
- В ночное время была запрещена работа развлекательных заведений;
- Была прекращена плановая госпитализация.
Карантин в Украине из-за COVID-19 – главные новости
- В нашей стране ограничительные меры начали действовать с 11 марта прошлого года. Сначала они были всеобщими и строгими. Позже карантин смягчали и сделали адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
- В конце 2020 года больных коронавирусом стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.
- Позже власти решили, что нужно вернуться к адаптивным ограничительным мерам.