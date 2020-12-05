Возвращение карантина выходного дня: в Кабмине назвали условие

Олег Немчинов рассказал о перспективах карантина в Украине / УНИАН

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов оценил возможность возвращения к карантину выходного дня.

В эфире телеканала Украина 24 он допустил новое ужесточение карантина, которое будет сильно отличаться от предыдущих.

В то же время он уверен, что до конца 2020 года Украина уже не вернется к режиму карантина выходного дня.

"Промежуточная цель сбить эту волну, которая начала увеличиваться в октябре, была локально достигнута. Сейчас осуществляются все меры для того, чтобы в случае необходимости, если мы достигнем порога в 25 тысяч и больше заболеваний в день, перейти в январе к более жестким карантинным ограничениям, которые будут сильно отличаться как от карантина выходного дня и адаптивного карантина, так и от весеннего карантина, когда мы не понимали, с чем столкнулись", - утверждает представитель Кабмина.

В то же время Немчинов не исключил, что в Минздраве могут рассмотреть предложения о возвращении карантина выходного дня в январе.

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