Возвращение карантина выходного дня: в Кабмине назвали условие

Олег Немчинов допустил новое ужесточение карантина
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов оценил возможность возвращения к карантину выходного дня.
В эфире телеканала Украина 24 он допустил новое ужесточение карантина, которое будет сильно отличаться от предыдущих.
В то же время он уверен, что до конца 2020 года Украина уже не вернется к режиму карантина выходного дня.
"Промежуточная цель сбить эту волну, которая начала увеличиваться в октябре, была локально достигнута. Сейчас осуществляются все меры для того, чтобы в случае необходимости, если мы достигнем порога в 25 тысяч и больше заболеваний в день, перейти в январе к более жестким карантинным ограничениям, которые будут сильно отличаться как от карантина выходного дня и адаптивного карантина, так и от весеннего карантина, когда мы не понимали, с чем столкнулись", - утверждает представитель Кабмина.
В то же время Немчинов не исключил, что в Минздраве могут рассмотреть предложения о возвращении карантина выходного дня в январе.
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Локдаун в Украине - что сообщалось ранее:
- В ноябре 2020 года, когда COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов в стране, Кабмин Украины решил пойти на ужесточение карантина.
- 11 ноября был введен карантин выходного дня.
- После того как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль утверждал, что власти Украины обсуждают ужесточение карантина.
- 2 декабря в Кабмине приняли решение не продлевать режим карантина выходного дня. По словам премьера Шмыгаля, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по COVID-19 для всей территории Украины.