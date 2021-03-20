Врач бьет тревогу из-за ситуации в больницах для COVID-пациентов

По словам медика в социальной сети, нельзя допускать такого высокого уровня распространения вируса среди населения по всей стране.
В нашей стране приходится около 700 госпитализированных с коронавирусом на 1 млн населения. Как пишет в Facebook врача Евгений Истребин, страны, где ситуация похожа на нашу, уже давно значительно усилили карантинные ограничения, в то время как в Украине только четыре области попали в красные зоны.
"По-моему мнению, усиливать карантин надо когда госпитализации выше 600 или 700 на 1 млн населения... Вы понимаете что будет происходить если врачи не ковидных отделений будут заражаться вне работы, и потом заносить вирус в нековидную хирургию например", - пишет он.
По словам автора публикации, нельзя допускать такого высокого уровня распространения вируса среди населения по всей стране.
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"Карантин ввели только с 26 февраля, когда все уже разошлось по стране. Теперь они боятся ввести не просто карантин по стране, они даже в Винницкой области его не могут ввести. А смертность - смертность будет расти. Добавочных смертей в ноябре-декабре было 490-550 каждый день. Теперь может быть и до тысячи в день", - добавил Истребин.
Вакцина AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем вреда.