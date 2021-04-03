Врач дал совет по поводу температуры при коронавирусе

Доктор Жиравецкий утверждает, что у пациентов, которые не сбивали температуру, было более тяжелое течение заболевания / УНИАН

Во время заболевания коронавирусом следует сбивать температуру с первых дней еще до того, как могут проявиться другие симптомы болезни. Если этого не делать, течение коронавирусной болезни может стать более тяжелым. У тех заболевших COVID-19, которые не сбивали температуру в первые дни, может ухудшиться картина заболевания. Об этом заявил врач, советник мэра Львова по вопросам медицины Тарас Жиравецкий.

Доктор Жиравецкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сказал, что повышение температуры тела – основной симптом заражения организма инфекцией. В таком случае следует сдать тест на коронавирус, и если на градуснике будет 37.2 или 37.5, а COVID-19 подтвердится, нужно начать сбивать температуру.

"Моя позиция такая, желательно при коронавирусе снижать температуру даже с первых дней. Это даст возможность организму легче войти в период 7-8 дня, когда идет такой переломный период, когда в нашем организме может присоединиться бактериальная инфекция. И это бактериальная инфекция часто требует все-таки приема антибактериальных препаратов", - полагает врач.

По его словам, в такой ситуации нужно различать коронавирус – как вирус, вызывающий ряд воспалительных изменений в организме человека – и COVID-19 как конкретное заболевание, возникшее в результате поражения организма вирусной инфекцией.

"И сам COVID-19 мы лечим антибактериальными препаратами, антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови), и лечим стероидными гормонами - это базовые препараты, которые в принципе в мире используются при COVID", - сказал Жиравецкий.Читайте такжеДанилов рассказал о решении СНБО по вакцинации от коронавируса

Комментируя ситуацию с тем, что его коллеги не рекомендуют сбивать температуру при короновирусной инфекции, он рассказал о своем опыте борьбы с вирусом и опыте своей семьи. Врач утверждает, что люди, которые не сбивали температуру, столкнулись с более сложным течением заболевания.

"Те пациенты, которые не сбивали температуру, они имели более тяжелое течение заболевания. Помните, что при COVID-19 очень хорошо работают наши антитела, которые часто сегодня все меряют. Именно антитела уничтожают вирус, и делают это без температуры, или без большой температуры. И они начинают вырабатываться с 7-8 дня заболевания, и до 14-го дня практически уничтожают вирус", - добавил он.

Жиравецкий подчеркнул, что повторный ПЦР-тест с 14 дня после появления симптомов коронавирусной инфекции можно уже не делать, так как с этого дня пациент считается не заразным и может выходить из режима самоизоляции.

Коронавирус в Украине