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Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна

16 марта 2021, 19:55
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Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений.

Коронавирус
Медик назвал сроки введения локдауна в Украине / Reuters

С каждым днем коронавирус в Украине набирает обороты - во многих областях резко возросло количество больных. Уже к концу недели правительство может принять решение о введение жестких карантинных ограничений, заявил известный врач-инфекционист Федор Лапий, сообщает 24 канал.

Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.

Он добавил, что следующая неделя будет очень показательной и не исключил, что в ближайшее время могут ввести локдаун.

"Возможно, до конца недели решение будет принято", - заявил Федор Лапий.

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Также инфекционист объяснил, что заразность британского штамма коронавируса в 1,5-2 раза выше по сравнению с классическим вариантом заболевания. Кроме того, этот вид коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.

"Если говорить о высшей заразности, то это одно из объяснений такого стремительного распространения коронавируса в Украине", - отметил инфекционист.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
  • 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19. "Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.
  • Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.

коронавирус новости Украины Коронавирус Киев локдаун
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