Врач из Израиля объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

Вакцина CoronaVac может быть более эффективна против Дельта-штамма / Reuters

Вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

Такое мнение озвучил врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль в интервью изданию Obozrevatel. При этом медик уточнил, что свое предположение он озвучивает "с осторожной уверенностью".

Также Бриль прокомментировал эффективность вакцин Moderna и Pfizer против новых штаммов коронавируса.

"В случае с Moderna и Pfizer мы имеем антитела только против белка или части белка, а тут мы имеем полный набор всех пептидов", – пояснил он.

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"На сегодняшний день Moderna показала лучшие результаты. Но с осторожной уверенностью я могу предполагать, что вакцины типа SinoVac, основанные на убитом вирусе, могут оказаться еще более эффективными", – сказал он.

Читайте такжеВрач объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма ДельтаПо словам медика, люди, которые получили прививку от коронавируса, могут болеть COVID-19. И на это есть ряд причин. Например, тот факт, что появились новые штаммы, и вакцины не защищают на 100%. Однако вакцинированные люди все равно переносят болезнь легче. Что касается людей пожилого возраста, то им, по словам Бриля, прививка может спасти жизнь.

"Если у невакцинированного человека в возрасте 80 лет шанс умереть от коронавируса составляет 80%, то у вакцинированного он составляет порядка 5%", – сказал он.

Вакцина CoronaVac CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac. Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

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Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Ранее израильский врач Борис Бриль высказал точку зрения, согласно которой американская вакцина Moderna на данный момент является наиболее эффективным препаратом от вариации коронавируса Дельта. При вакцинации этим препаратом ввод третьей дозы не требуется.