Врач из Израиля предупредил украинцев о том, что COVID-19 пока не капитулировал / Фото Reuters

В Украине ситуация с коронавирусом хотя и улучшилась, но ожидать долгосрочного снижения количества заболеваний COVID-19 не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул, заявил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от коронавируса и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль.

По его словам, причина в низком уровне вакцинации от коронавируса. Специалист в комментарии изданию Obozrevatel отметил, что это касается не только Украины, но и других государств, где аналогичная ситуация с кампанией иммунизации.

Израильский врач отметил, что сезонный фактор тоже влияет на эпидемиологическую ситуацию, но ключевую роль в снижении количества заболеваний COVID-19 имеет только вакцинация.

"Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа — все-таки вакцинации. Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости", — пояснил врач.

Отметим, по состоянию на 22 мая в Украине получили две дозы вакцины 74 783 человека, одну дозу 978 031 человек.

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