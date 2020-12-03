Врач назвал альтернативный сценарий локдауна в Украине

Врач рассказал, как избежать жесткого карантина / УНИАН

​Известный украинский врач и президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине. По его словам, социальная дистанция и масочный режим позволили бы не вводить в Украине локдаун.

"Сознание граждан Украины, соблюдении масочного режима, соблюдении социального дистанцирования - позволило бы избежать жесткого карантина или локдауна в Украине", — сказал врач в программе Право на власть на телеканале 1+1.

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Медик отмечает, что для уменьшения количества больных коронавирусом нужно запретить массовые скопления людей.

"Запретить массовые празднования, к которым мы привыкли. Думаю, один год следует перетерпеть и воздержаться от этого, так как не всегда больной человек знает, что он болен. Есть бессимптомное течение заболевания. И даже до начала клинических симптомов человек может быть опасно контагиозен, опасен для окружающих", — отметил врач.

При этом Дубровский подчеркнул, что с лучше вводить локдаун с конца декабря в течение двух-трех недель.

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"Я не экономист, я врач — здесь мне трудно говорить. Транспорт — опять же, соблюдая правила противоэпидемические в транспорте, это было бы безопасно. Если маршрутка набивается полная, не закрываются двери, и часть людей держит маску на подбородке или под носом, опять-таки, это опасно и такого быть не должно", — добавил он.

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