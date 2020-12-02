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Врач назвал главные причины смерти при COVID-19

2 декабря 2020, 14:49

Во время заболевания может появиться мощный разрушительный фактор, отметил медик.

Врач поделился, что при COVID-19 люди умирают по трем причинам – Почему умирают от коронавируса
При коронавирусе люди умирают по трем причинам, поделился врач / УНИАН

Врач-педиатр и кандидат медицинских наук Андрей Пеньков сообщил, что есть три причины смерти при коронавирусе COVID-19 – цитокиновый шторм, гипоксия и микротромбозы в органах.

В ходе заболевания гипоксия является одним из мощных разрушительных факторов, приводит сведения медика LB.ua.

Эксперт добавил, что микротромбозы при COVID-19 возможны, в частности, в легких, в сердце и в почках.

"...Есть три основные патогенетические линии течения COVID-19 – ...цитокиновый шторм..., гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах...) и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это – причины всех тяжелых проявлений и, по сути, смерти", – поделился педиатр.

Справка. Цитокиновый шторм – это гипервоспаление, потенциально летальная реакция иммунной системы, пишет Wikipedia.

Гипоксией называют сниженное содержание кислорода в организме или в отдельных органах и тканях.

коронавирус новости Андрей Пеньков
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