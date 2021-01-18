Врач назвал главный признак победы над COVID-19

В ряде стран стартовала вакцинация от коронавируса / Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что о победе над коронавирусом можно будет говорить только через полгода после начала массовой вакцинации от COVID-19.

По его словам, признаком победы над вирусом будет продолжительность иммунитета, передает Obozrevatel.

"Через полгода после начала вакцинации мы увидим, сколько реально будет действовать иммунитет. Мы увидим, уйдет ли коронавирус, или мы будем жить с ним всегда", – отметил врач.

Комментируя ситуацию в Израиле, Бриль добавил, что к марту все население страны получит прививку от COVID-19. Там применяют вакцину производства Pfizer/BioNTech.

"В каком-то смысле Израиль – подопытный кролик. Ничего страшного в этом нет, все лекарства рано или поздно испытываются на людях", – сказал врач.

Бриль предположил, что со временем появятся и специфические лекарственные препараты от коронавируса, которые "пройдут испытания на безопасность и будут помогать при COVID-19, при цитокиновом шторме и так далее".

"Но в большей мере это будут не лекарства от коронавируса, а от последствий, которые он вызывает", – добавил он.

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