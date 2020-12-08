Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться

После коронавируса нужно постепенно бороться с усталостью, посоветовал врач / Reuters

Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что у людей, которые побороли коронавирус COVID-19, главным синдромом является усталость.

С усталостью стоит начинать бороться еще во время самоизоляции, и нужно действовать постепенно, рассказал медик РИА Новости.

Эксперт добавил, что усталость может провоцировать удаленная работа, сидячий образ жизни и эмоциональный упадок.

Как бороться с усталостью после коронавируса – рекомендации врача:

Делать 4-5 тысяч шагов;

Ходить по лестнице;

Хотя бы 25 минут заниматься на велотренажере.

"…Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", – отметил медик.

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