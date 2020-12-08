Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться

Медик дал простые рекомендации для улучшения состояния здоровья.
Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что у людей, которые побороли коронавирус COVID-19, главным синдромом является усталость.
С усталостью стоит начинать бороться еще во время самоизоляции, и нужно действовать постепенно, рассказал медик РИА Новости.
Эксперт добавил, что усталость может провоцировать удаленная работа, сидячий образ жизни и эмоциональный упадок.
Как бороться с усталостью после коронавируса – рекомендации врача:
- Делать 4-5 тысяч шагов;
- Ходить по лестнице;
- Хотя бы 25 минут заниматься на велотренажере.
"…Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", – отметил медик.
Коронавирус – последствия для организма
- Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников сказал, что после коронавируса может снижаться сила мышц.
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Автор: Екатерина Присяжнюк