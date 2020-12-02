Врач назвал причину, почему Австралия смогла победить эпидемию коронавируса

Медик рассказал, почему в Украине резко изменилась ситуация с коронавирусом.
Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, как Австралия смогла победить эпидемию коронавируса COVID-19. Медик отмечает, что в Австралии уже 3 дня не регистрируют новых больных коронавирусом.
"Более чем уверен, что львиную долю сыграли климатические условия. То, что мы видели летом, когда в остальной Европе было тяжело, что в Украине ничего страшного не происходит. Оптимизм светился у медиков, журналистов, потому что солнце, ультрафиолет, лучший иммунитет, мы лучше питаемся, разобщенность больше – это все играет в плюс", - сказал Евгений Дубровский.
По словам медика, в Украине ситуация с коронавирусом резко изменилась с переменой погоды.
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"Сейчас этих факторов уже нет. Поэтому все аналитики, все практикующие врачи говорили, что как только погода изменится, ситуация тоже поменяется, что и произошло. А в Австралии круглый год фактически лето", - отметил Дубровский, передает телеканал Украина 24.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина.