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Врач назвал причину, почему Австралия смогла победить эпидемию коронавируса

2 декабря 2020, 23:15

Медик рассказал, почему в Украине резко изменилась ситуация с коронавирусом.

Врач назвал, как Австралии удалось победить COVID-19 / pixabay

Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, как Австралия смогла победить эпидемию коронавируса COVID-19. Медик отмечает, что в Австралии уже 3 дня не регистрируют новых больных коронавирусом.

"Более чем уверен, что львиную долю сыграли климатические условия. То, что мы видели летом, когда в остальной Европе было тяжело, что в Украине ничего страшного не происходит. Оптимизм светился у медиков, журналистов, потому что солнце, ультрафиолет, лучший иммунитет, мы лучше питаемся, разобщенность больше – это все играет в плюс", - сказал Евгений Дубровский​.

По словам медика, в Украине ситуация с коронавирусом резко изменилась с переменой погоды.

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"Сейчас этих факторов уже нет. Поэтому все аналитики, все практикующие врачи говорили, что как только погода изменится, ситуация тоже поменяется, что и произошло. А в Австралии круглый год фактически лето", - отметил Дубровский, передает телеканал Украина 24.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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