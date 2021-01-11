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Врач назвал сроки начала третьей волны коронавируса в Украине

11 января 2021, 18:06

Медик рассказал, когда в Украине начнется третья волна COVID-19.

Коронавирус атакует с новой силой Украину / Reuters

Известный врач Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине будет третья волна коронавируса. По его словам, сейчас в стране минул пик заболевания COVID-19, но пока нам еще рано расслабляться.

При этом Жиравецкий отмечает, что третья волна коронавируса начнется уже осенью 2021 года.

"Сейчас выглядит так, что у нас идет вторая волна, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев - до лета. А третья волна - если она будет, если вакцины не помогут нам - прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа - то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь", - рассказал врач, передает Украине 24.

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Жиравецкий отметил, что Украина в декабре прошла пик второй волны коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса до семи-восьми дней.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.

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