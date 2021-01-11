Врач назвал сроки начала третьей волны коронавируса в Украине

Коронавирус атакует с новой силой Украину / Reuters

Известный врач Тарас Жиравецкий рассказал, когда в Украине будет третья волна коронавируса. По его словам, сейчас в стране минул пик заболевания COVID-19, но пока нам еще рано расслабляться.

При этом Жиравецкий отмечает, что третья волна коронавируса начнется уже осенью 2021 года.

"Сейчас выглядит так, что у нас идет вторая волна, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев - до лета. А третья волна - если она будет, если вакцины не помогут нам - прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа - то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь", - рассказал врач, передает Украине 24.

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Жиравецкий отметил, что Украина в декабре прошла пик второй волны коронавирусной инфекции.

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