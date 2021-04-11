Врач назвал сроки выхода Украины из полного карантина

Процесс возвращения к привычной жизни после коронавируса будет нелегким / УНИАН

Карантин в Украине продлится еще долго, и снятие всех ограничений может быть только к концу 2021 года. Такой прогноз озвучил врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.

"Продолжительность карантина зависит от многих условий и прогнозировать его продолжительность очень трудно. Ибо на это влияют как эпидемиологические факторы, так и психологические, политические и международные. Я думаю, что на полное снятие ограничений не стоит рассчитывать раньше, чем конец 2021 года. И это - оптимистический сценарий", - говорит известный украинский медик.

По мнению Сильковского, процесс возвращения к привычной жизни будет нелегким. И в будущем еще столкнемся с постковидными проблемами, о которых сейчас еще все молчат.

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"Мы вернемся к привычной жизни. Но процесс возвращения будет не таким легким и быстрым, как бы хотелось бы. Ограничения надоедают людям, но постепенно они к ним привыкают. Уход от ограничений будет болезненно восприниматься частью и порождать противоречия. Конфликты будут нарастать и в случае усиления дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививок. Со временем мы почувствуем последствия дистанционного образования и отложенный спрос на обращения к врачам в связи с проблемами, которые не фиксировались во время карантина. Волны коронавируса пройдут и так сильно он донимать уже не будет. А вот постковидное состояние в обществе обнаружит еще много новых проблем, которые до сих пор не стоят остро", - говорит медик, передает РБК-Украина.

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