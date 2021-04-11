Врач назвал сроки выхода Украины из полного карантина

Медик озвучил прогноз, сколько в Украине еще может продлиться карантин и, как скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.
Карантин в Украине продлится еще долго, и снятие всех ограничений может быть только к концу 2021 года. Такой прогноз озвучил врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.
"Продолжительность карантина зависит от многих условий и прогнозировать его продолжительность очень трудно. Ибо на это влияют как эпидемиологические факторы, так и психологические, политические и международные. Я думаю, что на полное снятие ограничений не стоит рассчитывать раньше, чем конец 2021 года. И это - оптимистический сценарий", - говорит известный украинский медик.
По мнению Сильковского, процесс возвращения к привычной жизни будет нелегким. И в будущем еще столкнемся с постковидными проблемами, о которых сейчас еще все молчат.
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"Мы вернемся к привычной жизни. Но процесс возвращения будет не таким легким и быстрым, как бы хотелось бы. Ограничения надоедают людям, но постепенно они к ним привыкают. Уход от ограничений будет болезненно восприниматься частью и порождать противоречия. Конфликты будут нарастать и в случае усиления дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививок. Со временем мы почувствуем последствия дистанционного образования и отложенный спрос на обращения к врачам в связи с проблемами, которые не фиксировались во время карантина. Волны коронавируса пройдут и так сильно он донимать уже не будет. А вот постковидное состояние в обществе обнаружит еще много новых проблем, которые до сих пор не стоят остро", - говорит медик, передает РБК-Украина.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине. Кроме того, в Киеве установлен смертельный антирекорд.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине. По его словам, необходимо объявить национальный локдаун.
- Украине для победы над эпидемией коронавируса нужно чтобы 70% населения имело антитела, полученные в результате прививки или перенесенного COVID-19, говорит доктор медицинских наук Оксана Виговская.