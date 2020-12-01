Врач назвал ужасные последствия коронавируса

Из-за коронавируса возможен паралич или инсульт, предупредил врач / Reuters

Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников сообщил, что коронавирус COVID-19 может спровоцировать поражение нервной системы и возможен паралич.

Из-за коронавируса может возникнуть инсульт, рассказал медик в интервью lenta.ru.

Собеседник добавил, что COVID-19 также может провоцировать снижение силы мышц (парезы).

"Поражения нервной системы различные бывают вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами…", – заявил врач.