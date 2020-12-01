Врач назвал ужасные последствия коронавируса

Из-за COVID-19 возможны нарушения в работе периферической нервной системы, отметил медик.
Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников сообщил, что коронавирус COVID-19 может спровоцировать поражение нервной системы и возможен паралич.
Из-за коронавируса может возникнуть инсульт, рассказал медик в интервью lenta.ru.
Собеседник добавил, что COVID-19 также может провоцировать снижение силы мышц (парезы).
"Поражения нервной системы различные бывают вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами…", – заявил врач.
- Ранее завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов говорил, что COVID-19 способен поразить любой орган, поэтому возникают разные проявления болезни.
- Эксперт отметил, что из-за коронавируса возможно возбуждение, агрессия, нарушение сознания и попытки самоубийства.
Автор: Екатерина Присяжнюк