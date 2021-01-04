Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине от коронавируса

Сергей Кравченко убежден, что в Минздраве рассказали неправдивую информацию о возможности регистрации российской вакцины.
Глава Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко назвал "враньем" заявление главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса Спутник V.
"В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет включая IV фазу 10-12 лет", - напомнил Кравченко на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, на данный момент в мире зарегистрировано 8 вакцин по экстренной процедуре регистрации, среди которых российская вакцина против коронавируса Спутник V.
Отметим, 2 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина Спутник V не имеет шансов получить разрешение в Украине.
"Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины Спутник запланировано на декабрь 2021", - сказал Ляшко.
Российская вакцина от коронавируса в Украине - о чем сообщалось ранее:
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- 2 января стало известно, что харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.