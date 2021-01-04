Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине от коронавируса

Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине / Пресс-служба Минздрава России

Глава Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко назвал "враньем" заявление главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

"В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет включая IV фазу 10-12 лет", - напомнил Кравченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на данный момент в мире зарегистрировано 8 вакцин по экстренной процедуре регистрации, среди которых российская вакцина против коронавируса Спутник V.

Отметим, 2 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина Спутник V не имеет шансов получить разрешение в Украине.

"Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований вакцины Спутник запланировано на декабрь 2021", - сказал Ляшко.

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