Врач назвала доступное средство, способное "убить" коронавирус

Коронавирус способен активно размножаться в выделяемой слюне человека, и остановить это можно посредством средств с цетилпиридиния хлоридом.
Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 63 миллионов человек, а число жертв COVID-19 приблизилось к 1,5 миллиона. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала доступное средство, которое уменьшает до минимума риск заражения коронавирусом.
В эфире программы "Здоровье" телеведущая подчеркнула, что риск заразиться SARS-CoV-2 можно снизить с помощью рассасывающих таблеток и спрея для горла, содержащих активное вещество хлорид цетилпиридиния.
В свою очередь, приглашенной эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что новый коронавирус способен активно размножаться в выделяемой слюне человека, и остановить это можно посредством средств с цетилпиридиния хлоридом. По его словам, данное активное вещество способно "убить" коронавирус на шесть часов, что было опытным путем установлено учеными из Сингапура.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.