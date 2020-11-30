Врач назвала доступное средство, способное "убить" коронавирус

Врач назвала средство, которое "убивает" коронавирус / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 63 миллионов человек, а число жертв COVID-19 приблизилось к 1,5 миллиона. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала доступное средство, которое уменьшает до минимума риск заражения коронавирусом.

В эфире программы "Здоровье" телеведущая подчеркнула, что риск заразиться SARS-CoV-2 можно снизить с помощью рассасывающих таблеток и спрея для горла, содержащих активное вещество хлорид цетилпиридиния.

В свою очередь, приглашенной эпидемиолог Александр Горелов пояснил, что новый коронавирус способен активно размножаться в выделяемой слюне человека, и остановить это можно посредством средств с цетилпиридиния хлоридом. По его словам, данное активное вещество способно "убить" коронавирус на шесть часов, что было опытным путем установлено учеными из Сингапура.

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