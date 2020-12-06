Врач назвала ключевое отличие потери обоняния при коронавирусе и простуде

Врач подробнее рассказала о потере обоняния при коронавирусе / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 66 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали более 1,5 миллиона человек. Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния. Но как заявила врач-терапевт Елена Селькова, это не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией.

Человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии, сказала Селькова в комментарии Вечерней Москве. По ее словам, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние, при этом проблемы с заложенностью носа он не испытывает.

"Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", — объяснила врач.

Она уточнила, что потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона. Подобное недомогание возможно и при постинфарктных состояниях.

"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", — подчеркнула Селькова.

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