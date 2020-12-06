Врач назвала ключевое отличие потери обоняния при коронавирусе и простуде

Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в мире выявили у более 66 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали более 1,5 миллиона человек. Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния. Но как заявила врач-терапевт Елена Селькова, это не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией.
Человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии, сказала Селькова в комментарии Вечерней Москве. По ее словам, заразившись коронавирусом, человек теряет обоняние, при этом проблемы с заложенностью носа он не испытывает.
"Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания", — объяснила врач.
Она уточнила, что потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона. Подобное недомогание возможно и при постинфарктных состояниях.
"При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни", — подчеркнула Селькова.
Симптомы коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Медики назвали еще один симптом коронавируса. Это мышечные спазмы и боли в суставах. При этом миалгия у пациентов с COVID-19 может длиться дольше, чем при других вирусных инфекциях и может не реагировать на обычные обезболивающие.
- Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. "Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности, отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.