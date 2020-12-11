Врач назвала любимое время COVID-19

COVID-19 больше всего любит холодное время, сказала врач / Reuters

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Наталья Виноград поделилась, что коронавирус COVID-19 и любой другой вирус больше всего любит холодное время.

Чем холоднее, тем лучше вирусу, рассказала врач в эфире телеканала Украина 24.

Собеседница добавила, что в холоде вирус может дольше сохранять способность вызывать болезнь.

"…Нужно знать, что вирус любит холод, чем холоднее – тем ему лучше… холодное время – это любимое время для любого вируса", – заявила медик.