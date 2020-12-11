Врач назвала любимое время COVID-19

В определенное время коронавирус дольше сохраняет способность провоцировать заболевание, сообщила медик.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Наталья Виноград поделилась, что коронавирус COVID-19 и любой другой вирус больше всего любит холодное время.
Чем холоднее, тем лучше вирусу, рассказала врач в эфире телеканала Украина 24.
Собеседница добавила, что в холоде вирус может дольше сохранять способность вызывать болезнь.
"…Нужно знать, что вирус любит холод, чем холоднее – тем ему лучше… холодное время – это любимое время для любого вируса", – заявила медик.
- Ранее глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин говорил, что на вирус SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19, влияет температура.
- Врач отмечал, что вирус быстро умирает при минусовой температуре.
Автор: Екатерина Присяжнюк