Врач назвала смертельный симптом коронавируса

Врач назвала симптом, который приводит к смерти от коронавируса / Reuters

Коронавирус развивается волнообразно и симптомы COVID-19 у каждого бывают разные. По словам доктор медицинских наук, заведующей пульмонологического отделения областной клинической больницы в Черновцах Светланы Коваленко, часто заболевание коронавирусом быстро переходит во "вторую волну"​.

"У пациентов с легким течением все ограничивается лишь "первой волной". Такие пациенты не нуждаются ни в антибиотиках, ни в госпитализации. Они находятся на самоизоляции дома под контролем семейного врача и уже на 7-10 день чувствуют себя хорошо", — рассказала она.

Медик рассказала, что вирус вызывает существенное ухудшение состояния пациента примерно через 7-14 дней после начала инфицирования.

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"И здесь важно не медлить как пациентам, так и врачам, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния. Случаи, когда болезнь протекает спокойно, но внезапно пациенту становится хуже, случаются вероятно из-за так называемого цитокинового шторма. Сейчас мы уже лучше понимаем, как реагирует организм на коронавирусную инфекцию ", — сказала врач, в интервью 24 каналу.

Она пояснила, что цитокиновый шторм — это когда иммунная система человека слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию.

"Не зря о "цитокиновом шторме" так много разговоров сейчас, ведь его неконтролируемый ход может привести к поражению органов-мишеней (сердечно-сосудистая система, легкие, почки), запустить целый каскад патологических процессов и, как следствие привести, к смерти", — рассказала Коваленко.

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