Врач назвала смертельный симптом коронавируса

Коронавирус вызывает существенное ухудшение состояния пациента примерно через 7-14 дней после начала инфицирования.
Коронавирус развивается волнообразно и симптомы COVID-19 у каждого бывают разные. По словам доктор медицинских наук, заведующей пульмонологического отделения областной клинической больницы в Черновцах Светланы Коваленко, часто заболевание коронавирусом быстро переходит во "вторую волну".
"У пациентов с легким течением все ограничивается лишь "первой волной". Такие пациенты не нуждаются ни в антибиотиках, ни в госпитализации. Они находятся на самоизоляции дома под контролем семейного врача и уже на 7-10 день чувствуют себя хорошо", — рассказала она.
Медик рассказала, что вирус вызывает существенное ухудшение состояния пациента примерно через 7-14 дней после начала инфицирования.
Читайте такжеМедик перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19
"И здесь важно не медлить как пациентам, так и врачам, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния. Случаи, когда болезнь протекает спокойно, но внезапно пациенту становится хуже, случаются вероятно из-за так называемого цитокинового шторма. Сейчас мы уже лучше понимаем, как реагирует организм на коронавирусную инфекцию ", — сказала врач, в интервью 24 каналу.
Она пояснила, что цитокиновый шторм — это когда иммунная система человека слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию.
"Не зря о "цитокиновом шторме" так много разговоров сейчас, ведь его неконтролируемый ход может привести к поражению органов-мишеней (сердечно-сосудистая система, легкие, почки), запустить целый каскад патологических процессов и, как следствие привести, к смерти", — рассказала Коваленко.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.