Врач назвала условие для победы Украины над коронавирусом

Когда и как Украина сможет победить коронавирус / Фото Reuters

Украине для победы над эпидемией коронавируса нужно чтобы 70% населения имело антитела, полученные в результате прививки или перенесенного COVID-19.

"Для того чтобы победить пандемию, нужно, чтобы был приобретен коллективный иммунитет. Нужно, чтобы минимум 65%, а то и 70% нашего населения имело уровень антител. Вот и считаем, соответственно. По состоянию на сегодня мы понимаем, что из этих 70% половина уже переболела. Соответственно, осталось привить половину", - рассказала доктор медицинских наук Оксана Виговская.

Также врач рассказала, через сколько дней нужно сдавать тест на коронавирус людям, которые контактировали с больным.

"Сейчас на территории Украины превалирует мутировавший штамм – британский. Его особенность в том, что сократился инкубационный период, в среднем он составляет 3-4 дня. Поэтому они должны смотреть по состоянию своего здоровья. Мы должны помнить, что контакт – это необязательно заболевание. Если появятся клинические симптомы, рекомендую сделать ПЦР-исследование сразу, если не будет – большой необходимости в этом нет", - отметила медик, передает Украина 24.

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