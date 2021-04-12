Врач назвала условие для введения тотального локдауна в Украине

Когда в Украине введут общенациональный локдаун - названо условие / УНИАН

Если заболеваемость коронавирусом в Украине превысит 25 тысяч человек в сутки, власти будут вынуждены пойти на экстренные меры. В частности, в стране могут ввести общенациональный локдаун.

Такое мнение озвучила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала Украина 24 и рассказала, при каком условии жесткий карантин по все стране не понадобится.

По ее словам, на данный момент наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19 в западных регионах страны.

"Нужно, чтобы за 3-4 недели прошел двойной инкубационный период. Если те регионы, которые сейчас входят в красную зону, где сейчас начинают действовать более жесткие меры, выйдут с таким же показателем стабилизации, и если эта стабилизация будет держаться 5-6 недель после локдауна, то, возможно, не понадобится локдаун по всей стране – если постепенно регионы будут выходить", – объяснила она.

Читайте такжеСоциологи выяснили, сколько украинцев поддерживают введение локдаунаПри этом Мухарская отметила, что нельзя спрогнозировать развитие ситуации в регионах, которые сейчас входят в красную зону.

"Если одновременно 13 регионов будут в адаптивном карантине, то, возможно, правительство будет решать вопрос о локдауне во всей стране. На сегодня западные регионы показали, что адаптивный карантин более-менее эффективен", - сказала она.

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