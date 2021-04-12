Врач назвала условие для введения тотального локдауна в Украине

В некоторых регионах ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала стабилизироваться. Это говорит о том, что адаптивный карантин более-менее эффективен.
Если заболеваемость коронавирусом в Украине превысит 25 тысяч человек в сутки, власти будут вынуждены пойти на экстренные меры. В частности, в стране могут ввести общенациональный локдаун.
Такое мнение озвучила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала Украина 24 и рассказала, при каком условии жесткий карантин по все стране не понадобится.
По ее словам, на данный момент наблюдается стабилизация с заболеваемостью COVID-19 в западных регионах страны.
"Нужно, чтобы за 3-4 недели прошел двойной инкубационный период. Если те регионы, которые сейчас входят в красную зону, где сейчас начинают действовать более жесткие меры, выйдут с таким же показателем стабилизации, и если эта стабилизация будет держаться 5-6 недель после локдауна, то, возможно, не понадобится локдаун по всей стране – если постепенно регионы будут выходить", – объяснила она.
Читайте такжеСоциологи выяснили, сколько украинцев поддерживают введение локдаунаПри этом Мухарская отметила, что нельзя спрогнозировать развитие ситуации в регионах, которые сейчас входят в красную зону.
"Если одновременно 13 регионов будут в адаптивном карантине, то, возможно, правительство будет решать вопрос о локдауне во всей стране. На сегодня западные регионы показали, что адаптивный карантин более-менее эффективен", - сказала она.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны.
- Столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине. Кроме того, в Киеве установлен смертельный антирекорд.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине. По его словам, необходимо объявить национальный локдаун.
- Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. Он отметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.