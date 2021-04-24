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Врач объяснил, что поможет побороть эпидемию COVID-19 в Украине

24 апреля 2021, 18:37
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Власти не могут контролировать карантин, а украинцы нарушают профилактические мероприятия, утверждает Андрей Александрин.

Вакцинация
Коронавирус в Украине поможет побороть вакцинация вне очереди - инфекционист / Reuters

Коронавирусная инфекция может остаться в стране надолго. Власти, как на центральном, так и на местном уровне, не могут контролировать соблюдение карантина в Украине, который систематически нарушают украинцы. В такой ситуации должна пройти вакцинация от COVID-19 всех желающих, вне зависимости от очереди. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Александрин.

В эфире телеканала Украина 24 он акцентировал внимание на проблеме соблюдения противоэпидемиологических мероприятий в Одесской и Днепропетровской областях, где планируют смягчить карантин. Доктор утверждает, что в регионах должным образом не соблюдаются ограничения, а центральные и местные власти не контролируют ситуацию. Такая картина показывает, что коронавирус стране побороть будет сложно.

"Коронавирусы пришли в нашу жизнь надолго. Хочу обратить внимание, будут переводить в желтую зону Одесскую и Днепропетровскую области. Мы как раз работали на этой неделе в Одесской области и Днепре, и в первую очередь видно, как люди себя ведут в общественном транспорте. Я до сих пор удивляюсь, когда в час пик полные, забитые маршрутки, трамваи, троллейбусы, люди находятся без масок. Тут проблема не только в центральной власти, но еще и в местных властях, которые такие вопросы не контролируют", - рассказал Александрин.

Как полагает врач, украинская власть сталкивается с проблемой, при которой в случае ослабления карантина, который не соблюдают, спустя несколько недель заболеваемость может снова повыситься.Читайте такжеШмыгаль объявил о продлении карантина в Украине до 30 июня

"Как только мы немного ослабим карантинные мероприятия, которые и так не выполняются, так мы сразу же через пару недель будем опять входить в пике по росту заболеваемости, высокому уровню госпитализации, увеличению количества смертных случаев", - отметил доктор.

Инфекционист добавил, что учитывая неспособность власть запустить правильные карантинные меры, а украинцев – соблюдать соответствующие ограничения, нужно обратить внимание на вакцинопрофилактику. Множество людей отказываются от прививок, поэтому нужно вакцинировать всех желающих, вне зависимости от очереди, чтобы люди, которые хотят привиться, не ждали много времени.Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки выявили почти 13 тыс. больных и 400 смертей

"На сегодняшний день для нашей страны уже всем понятно, что мы неспособны вводить адекватные карантинные мероприятия и выполнять их. Для нас единственная возможность – это вакцинопрофилактика. Медики не могут насильно тянуть людей на вакцинацию, на сегодняшний день мы наблюдаем огромное количество отказов. При этом есть большое количество людей, которые хотят получить вакцинацию, но они не относятся к той или иной группе и вынуждены ждать непонятно сколько времени", - подчеркнул врач-инфекционист Андрей Александрин.

Карантин в Украине

новости Украины Андрей Александрин карантин в Украине вакцинация от коронавируса
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