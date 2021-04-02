Врач объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так

Украинское правительство не прислушивается к мировым рекомендациям или рекомендациям ВОЗ и в то же время изобретает какие-то собственные рецепты.
В Украине введено "цветное" зонирование из-за эпидемии коронавируса, однако на самом деле ни правительство, ни медики не знают настоящей ситуации с COVID-19, поэтому непонятно, какая область должна быть "красной", а какая – "зеленой".
Об этом заявил кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский в интревью изданию Апостроф.
По его словам, медицина - это наука. И медицинские организационные решения тоже должны опираться на научные рекомендации. Если весь мир говорит, рисует определенную формулу, когда целесообразно вводить локдаун, когда целесообразно останавливать любые коммуникации в обществе, то именно так и нужно делать.
"В Украине с этим есть две проблемы. Проблема первая: украинское правительство не прислушивается к мировым рекомендациям или рекомендациям ВОЗ, но изобретает какие-то собственные рецепты. Это касается и административных решений, и даже лечения, к сожалению", - сказал Линчевский.
Читайте такжеБез локдауна готовьтесь умирать дома: Голубовская призвала усилить карантинВторая проблема в том, что по количеству тестирований Украина находится на 109-110 месте в мире.
"Поэтому когда в Украине недостаточное количество тестов на коронавирус, говорить, что мы знаем, какая зона красная, какая оранжевая, а какая синяя - не приходится. На самом деле правительство принимает решение, не руководствуясь при этом научными рекомендациями или даже научными данными. Потому как правительство не смогло наладить даже систему тестирований", - добавил он.
В то же время, по мнению Линчевского, вводить локдаун в Украине целесообразно.
"Потому что сейчас у нас в клинике три ковидных отделения заполнены полностью. Потому что сегодня в Киеве есть проблема найти место с кислородом. Потому что сегодня пациенты лежат в коридорах, в столовой. Потому что сегодня кислород обеспечивается не правительством, не местными властями, а, как всегда, волонтерами и благотворительными фондами. Это катастрофа", - резюмировал он.
Как сообщал Главред, ранее Линчевский заявил, что Украина находится в конце списка вакцинированных стран и по темпам, и по количеству прививок, и объяснил, в чем причина.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 1 апреля Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. 11 областей "красные", 13 — "оранжевые" и только одна область находится на "желтом" уровне. "Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 569 жителей страны. В том числе заболели 813 детей и 486 медработников.
- Кроме того COVID-19 в Украине побил вчерашний смертельный антирекорд. За минувшие 24 часа жертвами болезни стал 421 украинец. Общее число летальных исходов - 33 246.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.