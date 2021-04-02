Врач объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так

В больницах - катастрофа из-за коронавируса , много больных и есть проблемы с кислородом / Фото Reuters

В Украине введено "цветное" зонирование из-за эпидемии коронавируса, однако на самом деле ни правительство, ни медики не знают настоящей ситуации с COVID-19, поэтому непонятно, какая область должна быть "красной", а какая – "зеленой".

Об этом заявил кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский в интревью изданию Апостроф.

По его словам, медицина - это наука. И медицинские организационные решения тоже должны опираться на научные рекомендации. Если весь мир говорит, рисует определенную формулу, когда целесообразно вводить локдаун, когда целесообразно останавливать любые коммуникации в обществе, то именно так и нужно делать.

"В Украине с этим есть две проблемы. Проблема первая: украинское правительство не прислушивается к мировым рекомендациям или рекомендациям ВОЗ, но изобретает какие-то собственные рецепты. Это касается и административных решений, и даже лечения, к сожалению", - сказал Линчевский.

Читайте такжеБез локдауна готовьтесь умирать дома: Голубовская призвала усилить карантинВторая проблема в том, что по количеству тестирований Украина находится на 109-110 месте в мире.

"Поэтому когда в Украине недостаточное количество тестов на коронавирус, говорить, что мы знаем, какая зона красная, какая оранжевая, а какая синяя - не приходится. На самом деле правительство принимает решение, не руководствуясь при этом научными рекомендациями или даже научными данными. Потому как правительство не смогло наладить даже систему тестирований", - добавил он.

В то же время, по мнению Линчевского, вводить локдаун в Украине целесообразно.

"Потому что сейчас у нас в клинике три ковидных отделения заполнены полностью. Потому что сегодня в Киеве есть проблема найти место с кислородом. Потому что сегодня пациенты лежат в коридорах, в столовой. Потому что сегодня кислород обеспечивается не правительством, не местными властями, а, как всегда, волонтерами и благотворительными фондами. Это катастрофа", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее Линчевский заявил, что Украина находится в конце списка вакцинированных стран и по темпам, и по количеству прививок, и объяснил, в чем причина.

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