Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться

Сейчас коронавирусом инфицируются те, кто не болел раньше / Фото Reuters

Известный инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что в Украине нет массовых случаев повторного заражения коронавирусом – процент таких больных составляет лишь 0,109.

Большинство украинцев, которые переболели COVID-19, защищены благодаря антителам. Об этом Дубровский написал на своей странице в Facebook.

"Простая математическая задача. Берем всех переболевших – только официальные данные, ведь понимаем, что реальные цифры намного больше, но... Это 1 млн 244 тыс. 190 человек (по состоянию на утро 19 марта 1 519 926 – ред.). Берем количество официально подтвержденных повторных случаев – 1362. Процент посчитать может и шестиклассник. Получается, нет никакого массового заражения по второму кругу. Следовательно, фактически, большинство переболевших являются сейчас защищенными. Т-клетки и антитела на месте и выполняют свою функцию. Тогда зачем пугать", – написал медик.

Дубровский добавил, что на данный момент в Украине действительно напряженная ситуация и большая вспышка заболеваемости коронавирусом. Однако, убежден врач, однозначно инфицируются те, кто не болел раньше.

"Любые утверждения о массовых повторных заражениях не имеют под собой ни научного, ни фактического основания", – добавил Дубровский.

По его мнению, ответить на вопрос, почему сейчас происходит вспышка COVID-19, сложно. Он назвал несколько версий, например:

сезонность – отсутствие мороза, благоприятный климатический фон для распространения вируса, зимний авитаминоз и естественное ослабление иммунитета;

новый штамм на территории Украины.

"Первая версия имеет определенную правоту, но многое не сходится. Еще не было значительного потепления, дождей. Заражение в основном происходит в закрытых помещениях при близком контакте. Не бывает такого массового резкого снижения иммунитета... Вторая версия чуть больше похожа на правду. Вспышка, как и год назад, началась на приграничных территориях (Закарпатье, Ивано-Франковская обл.). Что-то очень навязывается мысль о границе... Точнее ее пересечение иностранцами или нашими гражданами с нарушением обсервации", – предположил Дубровский.

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