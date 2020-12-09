Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду

Большинство больных коронавирусом надеется на выздоровление, однако часть из них умоляет, чтобы все поскорее закончилось.
Коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства.
Об этом сообщил заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко на своей странице в Facebook.
По его словам, "гипоксия головного мозга, длительная бессонница и психоэмоциональный стресс пациента, который в течение длительного времени находится в тяжелом состоянии, смотря на свои и чужие страдания, да еще и в полной изоляции от родных, делают свое негативное дело".
Врач рассказал, что большинство больных надеется на выздоровление, однако часть из них умоляет, чтобы все поскорее закончилось.
"Кто-то в состоянии психического расстройства бессознательно наносит себе вред (срывает кислородную маску, капельницы, отказывается от лечения). У кого-то, увы, наблюдается суицидальное поведение", – отметил медик.
Яковенко призвал коллег следить за психологическим состоянием своих пациентов и звать на помощь психиатров в случае необходимости.
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