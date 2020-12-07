Врач объяснил, можно ли незаметно переболеть коронавирусом

Евгений Дубровский назвал легкие симптомы коронавируса.
Коронавирусная инфекция может иметь настолько легкое течение, что человек может даже не заметить болезни.
Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, передает ТСН.
"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?". Да, конечно. Некоторые симптомы, такие, как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус", — отметил медик.
По его словам, перенесенную болезнь можно отследить, сделав тест на определение антител класса G.
"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", — уточнил Дубровский.
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Симптомы коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Ученые и медики из Китая составили перечень симптомов коронавируса по дням.
- Британские и канадские исследователи обнаружили четыре новых ранних симптома коронавируса.
- Медики рассказали о необычных симптомах коронавируса, которые могут появится не у всех пациентов. По мнению врачей, это связано с индивидуальными и генетическими особенностями организма.
Автор: Анна Багрий