Врач объяснил, можно ли незаметно переболеть коронавирусом

Коронавирусом можно переболеть в очень легкой форме / Фото pixabay.com

Коронавирусная инфекция может иметь настолько легкое течение, что человек может даже не заметить болезни.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, передает ТСН.

"Мог ли я переболеть COVID-19 и не заметить?". Да, конечно. Некоторые симптомы, такие, как боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа человек может даже не заметить. А это и был коронавирус", — отметил медик.

По его словам, перенесенную болезнь можно отследить, сделав тест на определение антител класса G.

"Они появляются уже примерно на 20-25 день после болезни", — уточнил Дубровский.

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