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Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями

30 января 2021, 20:50
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Государству следует организовать работу по информирования населения по поводу вакцинации от коронавируса, считает Вадим Аристов.

вакцинация
В Украине есть проблемы с отношением к прививкам - врач / Reuters

Украина может столкнуться с серьезными проблемами после старта прививочной кампании против коронавирусной инфекции. У значительной части населения есть сложности с пониманием иммунитета и вакцинации, поэтому во избежание потрясений власти должны провести грамотную информационную кампанию.

Как заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала Украина 24, государство должно объяснить гражданам, почему им следует прививаться. В противном случае после старта программ по вакцинации в стране может произойти всплеск серьезных потрясений.

По его словам, власти должны организовать информационные кампании с целью разъяснения населению вопросов, почему людям нужна вакцинация.

"Нас ждут очень большие потрясения, когда начнутся вакцинальные программы. Коллективное недопонимание ценности вакцин и иммунитета достаточно сильно, это существенная часть населения. То, что мы видели в предыдущий год по сопротивлению в Санжарах, с масками, с рядом ограничительных мер… Без специально спланированных коммуникативных кампаний по обучению людей, по коммуникации, зачем это нужно, это будет проблемой", - подчеркнул Аристов.Читайте такжеКалендарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку

Вакцинация от COVID-19 в Украине

новости Украины коронавирус в Украине Вадим Аристов вакцинация от коронавируса
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