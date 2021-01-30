Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями

Государству следует организовать работу по информирования населения по поводу вакцинации от коронавируса, считает Вадим Аристов.
Украина может столкнуться с серьезными проблемами после старта прививочной кампании против коронавирусной инфекции. У значительной части населения есть сложности с пониманием иммунитета и вакцинации, поэтому во избежание потрясений власти должны провести грамотную информационную кампанию.
Как заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала Украина 24, государство должно объяснить гражданам, почему им следует прививаться. В противном случае после старта программ по вакцинации в стране может произойти всплеск серьезных потрясений.
По его словам, власти должны организовать информационные кампании с целью разъяснения населению вопросов, почему людям нужна вакцинация.
"Нас ждут очень большие потрясения, когда начнутся вакцинальные программы. Коллективное недопонимание ценности вакцин и иммунитета достаточно сильно, это существенная часть населения. То, что мы видели в предыдущий год по сопротивлению в Санжарах, с масками, с рядом ограничительных мер… Без специально спланированных коммуникативных кампаний по обучению людей, по коммуникации, зачем это нужно, это будет проблемой", - подчеркнул Аристов.Читайте такжеКалендарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Президент Владимир Зеленский 29 января подписал ранее принятый Верховной Радой закон, который предоставляет возможность зарегистрировать вакцину от коронавируса в Украине в экстренном режиме и начать вакцинацию населения.
- Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже с 15 феврал. Будет применяться препарат, который как можно раньше попадет на территорию страны.
- Как стало известно 30 января, Украина в рамках программы COVAX получит 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Препарат распределят по больницам и будут прививать вакциной медицинских специалистов, которые работают с коронавирусными больными.