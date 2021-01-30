Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями

В Украине есть проблемы с отношением к прививкам - врач / Reuters

Украина может столкнуться с серьезными проблемами после старта прививочной кампании против коронавирусной инфекции. У значительной части населения есть сложности с пониманием иммунитета и вакцинации, поэтому во избежание потрясений власти должны провести грамотную информационную кампанию.

Как заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала Украина 24, государство должно объяснить гражданам, почему им следует прививаться. В противном случае после старта программ по вакцинации в стране может произойти всплеск серьезных потрясений.

По его словам, власти должны организовать информационные кампании с целью разъяснения населению вопросов, почему людям нужна вакцинация.

"Нас ждут очень большие потрясения, когда начнутся вакцинальные программы. Коллективное недопонимание ценности вакцин и иммунитета достаточно сильно, это существенная часть населения. То, что мы видели в предыдущий год по сопротивлению в Санжарах, с масками, с рядом ограничительных мер… Без специально спланированных коммуникативных кампаний по обучению людей, по коммуникации, зачем это нужно, это будет проблемой", - подчеркнул Аристов.Читайте такжеКалендарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку

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