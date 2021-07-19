Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

Инфекционист рассказал, можно ли смешивать вакцины от коронавируса разных производителей/ УНИАН

Взаимозаменяемость или смешивание вакцин против коронавируса разных производителей теоретически возможно, но для этого нужно соблюсти определенные условия. Врач-инфекционист Виктор Петров раскрыл нюансы.

По его словам, чтобы украинцы могли получать первую прививку от COVID-19 одной вакциной, а вторую – другой, нужно не только решение Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi. Кроме того, следует учитывать и тип обеих вакцин, передает Obozrevatel.

"Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хороший иммунитет. Поэтому взаимозаменяемость возможна", – объяснил медик.

При этом, по словам Петрова, сейчас в Украине такая функция недоступна даже по чисто техническим причинам.

"Для того, чтобы это стало возможным в Украине, нам необходимо изменить опционал электронной системы здравоохранения Helsi", - сказал он.

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Инфекционист добавил, что в Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной.

"Сейчас врач не сможет вам ввести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам в первый раз, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть сугубо технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозамену вакцины", – пояснил Петров.

Украинский Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины

В начале июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.

Пока что в Украине разрешено использовать две схемы:

Первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer;

Если человек за рубежом в качестве первой дозы получил вакцину Moderna, то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала это "опасной тенденцией".

Как сообщал Главред, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться самой "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.