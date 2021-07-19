УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

19 июля 2021, 08:00
Прослушать новость
Остановить

В Украине доступны варианты выполнения прививки от коронавируса только однотипной вакциной.

Вакцинация
Инфекционист рассказал, можно ли смешивать вакцины от коронавируса разных производителей/ УНИАН

Взаимозаменяемость или смешивание вакцин против коронавируса разных производителей теоретически возможно, но для этого нужно соблюсти определенные условия. Врач-инфекционист Виктор Петров раскрыл нюансы.

По его словам, чтобы украинцы могли получать первую прививку от COVID-19 одной вакциной, а вторую – другой, нужно не только решение Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi. Кроме того, следует учитывать и тип обеих вакцин, передает Obozrevatel.

"Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хороший иммунитет. Поэтому взаимозаменяемость возможна", – объяснил медик.

При этом, по словам Петрова, сейчас в Украине такая функция недоступна даже по чисто техническим причинам.

"Для того, чтобы это стало возможным в Украине, нам необходимо изменить опционал электронной системы здравоохранения Helsi", - сказал он.

Реклама

Инфекционист добавил, что в Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной.

"Сейчас врач не сможет вам ввести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам в первый раз, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть сугубо технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозамену вакцины", – пояснил Петров.

Украинский Минздрав разрешил комбинировать различные вакцины

В начале июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях.

Пока что в Украине разрешено использовать две схемы:

  • Первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer;
  • Если человек за рубежом в качестве первой дозы получил вакцину Moderna, то в качестве второй дозы можно использовать Pfizer.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала это "опасной тенденцией".

Как сообщал Главред, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться самой "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.

коронавирус новости Украины COVID-19 коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день и как уберечь себя от бедыПриметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день и как уберечь себя от беды Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в КирилловкеМедузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Ксения Мишина бросила Александра ЭллертаКсения Мишина бросила Александра Эллерта

Последние новости

09:29

К концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко

09:03

В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина Видео

08:24

Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

08:00

Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

07:45

Что станет самым болезненным ударом по России мнение

Реклама
07:23

Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу Фото Видео

07:10

Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Видео

06:39

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине Видео

06:30

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон мнение

06:02

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

05:28

Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель Видео

05:03

Гороскоп на 19 июля 2021 для всех знаков Зодиака: путешествия или разрыв отношений

04:22

Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

03:50

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

03:02

Названы пять продуктов для укрепления иммунитета Видео

02:16

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

01:37

Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

00:51

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

00:19

Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу Видео

18 июля, воскресенье
23:29

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев Видео

Реклама
22:20

Прострелены голова и спина: в Черкасской области разборки закончились стрельбой, есть раненые Видео

22:10

Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу Видео

21:33

В Украину несется опасный северный циклон с ураганом Видео

21:31

"Могли взять Донецк": Саакашвили раскрыл разговор с экс-главой ЦРУ в 2014 году

21:11

Климатологи бьют тревогу и прогнозируют вслед за наводнениями в Европе новую опасность Видео

20:49

Названы 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху Видео

20:26

В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка Видео

20:10

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

19:47

Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Видео

19:37

Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса Видео

19:30

"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств мнение

19:20

К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников

19:06

"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы Видео

18:51

"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Видео

18:44

Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды Видео

18:35

Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку Видео

18:11

Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

17:12

"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто Видео

17:04

Инфекционист назвал сроки более опасной волны коронавируса в Украине Видео

16:25

Цены на продукты рекордно взлетят: к чему готовиться украинцам Видео

Реклама
16:14

Украину атакуют грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео

16:13

"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке Видео

15:55

Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег Видео

15:31

"Заломайте чмо, придурок": в Одессе сняли с авиарейса авторитета-антимасочника Видео

15:25

В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Видео

15:09

Капсула времени: на вершине Говерлы нашли бутылку с записками 50-летней давности

15:04

Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео Видео

14:58

Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу Видео

14:47

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для каждого знака Зодиака Видео

14:36

На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять