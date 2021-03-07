Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля / Reuters

Вакцинация против коронавируса, которая проводится в Украине, вряд ли будет эффективна против появления новых штаммов COVID-19. Все дело в том, что прививают украинцев очень медленными темпами.

Такое мнение озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала Украина 24. Он считает, что вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие один-два месяца привить хотя бы 10% населения.

"Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало. В это время люди заболевают и умирают", - сказал врач.

По мнению Волянского, получение искусственной защиты в Украине менее реально, чем получение естественной.

"Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту, а не искусственную благодаря вакцинации", - сказал Волянский.

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Вакцинация от коронавируса в Украине