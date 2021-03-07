Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19

Украинцев прививают очень медленно. Получение искусственной защиты от COVID-19 менее реально, чем естественный иммунитет.
Вакцинация против коронавируса, которая проводится в Украине, вряд ли будет эффективна против появления новых штаммов COVID-19. Все дело в том, что прививают украинцев очень медленными темпами.
Такое мнение озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала Украина 24. Он считает, что вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие один-два месяца привить хотя бы 10% населения.
"Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало. В это время люди заболевают и умирают", - сказал врач.
По мнению Волянского, получение искусственной защиты в Украине менее реально, чем получение естественной.
"Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту, а не искусственную благодаря вакцинации", - сказал Волянский.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- По состоянию на 6 марта, по официальным данным прививки получили всего 15 758 человек. В течение суток 5 марта были вакцинированы 3277 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).
- По данным СМИ, закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.
- Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.