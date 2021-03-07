УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19

7 марта 2021, 00:20
Прослушать новость
Остановить

Украинцев прививают очень медленно. Получение искусственной защиты от COVID-19 менее реально, чем естественный иммунитет.

Вакцинация
Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля / Reuters

Вакцинация против коронавируса, которая проводится в Украине, вряд ли будет эффективна против появления новых штаммов COVID-19. Все дело в том, что прививают украинцев очень медленными темпами.

Такое мнение озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала Украина 24. Он считает, что вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие один-два месяца привить хотя бы 10% населения.

"Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало. В это время люди заболевают и умирают", - сказал врач.

По мнению Волянского, получение искусственной защиты в Украине менее реально, чем получение естественной.

"Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту, а не искусственную благодаря вакцинации", - сказал Волянский.

Читайте такжеУ Зеленского назвали последствия провала вакцинации в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • По состоянию на 6 марта, по официальным данным прививки получили всего 15 758 человек. В течение суток 5 марта были вакцинированы 3277 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки).
  • По данным СМИ, закупленная Украиной индийская вакцина CoviShield была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.
  • Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко детально перечислил противопоказания, при которых гражданам не нужно проходить через вакцинацию от коронавируса COVID-19.

вакцинация коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
Следующий материал

Последние новости

01:29
Иммунолог предупредил, кому нельзя колоть индийскую вакцину CoviShield
01:07
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
00:43
Ляшко высказался по поводу перевода Киева в красную зону карантина Видео
00:20
Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19 Видео
06 марта, суббота
23:54
В РФ заговорили о "войне" с Украиной после слов Кравчука по Донбассу Видео
Реклама
23:15
Самолет с объявленным в розыск "поваром Путина" засекли над Украиной
22:45
В МВД назвали число тяжелораненых в смертельном ДТП в Польше Видео
22:05
Президент Олимпика приложил судей матом в прямом эфире после матча УПЛ Видео
21:53
Журналист назвал ошибку в плане Украины по выходу РФ с Донбасса Видео
21:41
Астролог назвал худший период для Раков в марте Видео
21:20
Выжившие в смертельном ДТП в Польше украинцы едут домой Видео
21:07
Названо три сценария открытия границ ЕС для Украины Видео
20:21
Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда Видео
20:20
Стало известно о третьей жертве взрыва гранаты в Дрогобыче Видео
20:05
ТНТ вырезал шутку Comedy Club о ситуации с "дворцом Путина" Видео
19:58
В Киеве раскрыли сценарии в случае старта работы Северного потока-2 Видео
18:48
У Авакова раскрыли план освобождения Донбасса и поставили условие РФ Видео
18:26
Киев "атакует" сильный ветер, и пойдет мокрый снег – синоптик Видео
18:15
Бывшая жена Богдана рассказала о браке и разводе с экс-главой ОП Видео
18:11
В ЕС назвали цель Путина и поставили ультиматум по Северному потоку-2 Видео
Реклама
17:33
Соратники Медведчука летали в захваченный Крым по паспортам РФ – СМИ Видео
17:30
Жириновский обидел Украину и потроллил увольнение Саакашвили
17:04
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
16:59
У Зеленского назвали последствия провала вакцинации в Украине Видео
16:41
Степанов порвал Сеть постом о Covishield и картинкой в образе Далай-ламы Видео
16:15
Опубликовано новое расследование о бизнесе Медведчука в Крыму и "ДНР" Видео
16:00
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
15:57
Полицейские выяснили, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье Видео
15:41
Турчинов объяснил, как Украина могла избежать оккупации Крыма Видео
15:34
В Украине объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды завтра Видео
15:06
В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу Видео
15:04
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились свежие данные о жертвах
15:02
Удар по Северному потоку-2: в Совфеде РФ ответили на предложение Киева Видео
14:40
Стало известно об отключении тепла в Донецкой области Видео
14:12
"Меняем Словакию на Крым": Матовичу "прилетела ответка" за шутку о Закарпатье
13:47
Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
13:39
Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут Видео
13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев, и что с красной зоной Видео
12:55
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
Реклама
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 больных коронавирусом Видео
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять