Врач объяснил, стоит ли бояться вируса-"мутанта"

Люди, переболевшие коронавирусом являются более устойчивыми к гриппу / pixabay.com

Британские ученые обнаружили новый, мутировавший вариант коронавируса, который распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. В результате миром снова овладела паника – более 30 стран приостановили авиаперелеты с Великобританией, чтобы не допустить распространения вируса-"мутанта".

Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что мутация коронавируса была прогнозируемой, а страх людей перед новой болезнью "подогревают" ученые, передает ТСН.

"Обнаружили новый штамм вируса. Но с самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать. Жаль, что в поддержку этого страха задействовали и научное сообщество", — отметил врач.

По словам Сильковского, грипп также мутировал каждый год, но, уже сейчас он практически исчез в Украине. При этом границы не закрывались, а самолеты продолжали летать, также не было никаких локдаунов.

Врач предположил, что люди, переболевшие коронавирусом являются более устойчивыми к гриппу.

"По моим наблюдениям те, которые в начале 2020 года переболели обычным гриппом и ОРЗ, потом некоторое время не болели COVID-19 даже после подтвержденного контакта с больными. Предполагаю, что переболевшие COVID-19 будут более устойчивыми к заболеванию нынешним гриппом. Почему до сих пор нет исследований по этому поводу? Чтобы хоть какой-то оптимизм был на фоне мировой истерии", — сказал он.

Сильковский добавил, что новые штаммы коронавируса будут появляться все чаще, поэтому люди должны морально быть к этому готовыми и не паниковать.

"У нас наращенные мощности лабораторий, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. Зачем тогда пугаться?", — резюмировал медик.

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