Врач объяснил, стоит ли бояться вируса-"мутанта"

Новые штаммы коронавируса будут появляться все чаще, поэтому люди должны быть морально к этому готовыми.
Британские ученые обнаружили новый, мутировавший вариант коронавируса, который распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. В результате миром снова овладела паника – более 30 стран приостановили авиаперелеты с Великобританией, чтобы не допустить распространения вируса-"мутанта".
Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что мутация коронавируса была прогнозируемой, а страх людей перед новой болезнью "подогревают" ученые, передает ТСН.
"Обнаружили новый штамм вируса. Но с самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать. Жаль, что в поддержку этого страха задействовали и научное сообщество", — отметил врач.
По словам Сильковского, грипп также мутировал каждый год, но, уже сейчас он практически исчез в Украине. При этом границы не закрывались, а самолеты продолжали летать, также не было никаких локдаунов.
Врач предположил, что люди, переболевшие коронавирусом являются более устойчивыми к гриппу.
"По моим наблюдениям те, которые в начале 2020 года переболели обычным гриппом и ОРЗ, потом некоторое время не болели COVID-19 даже после подтвержденного контакта с больными. Предполагаю, что переболевшие COVID-19 будут более устойчивыми к заболеванию нынешним гриппом. Почему до сих пор нет исследований по этому поводу? Чтобы хоть какой-то оптимизм был на фоне мировой истерии", — сказал он.
Сильковский добавил, что новые штаммы коронавируса будут появляться все чаще, поэтому люди должны морально быть к этому готовыми и не паниковать.
"У нас наращенные мощности лабораторий, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. Зачем тогда пугаться?", — резюмировал медик.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов заявили, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии, может быть опасным для детей.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
- Известный врач Борис Бриль рассказал об опасности новой мутации коронавируса COVID-19.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.