Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам

Прогноз о спаде эпидемии коронавируса в Украине не подтвердился - врач / УНИАН

Фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Украине. Циркуляция болезни усилилась в том числе и из-за халатного отношения к карантинным мероприятиям, что особенно было заметно на курортах в Карпатах в период усиленного карантина. Жителям Львова в связи с ситуацией рекомендуется воздержаться от участия в массовых мероприятиях. В случае заражения коронавирусом критическим является 6-7 день заболевания. От возможных осложнений болезни должна помочь самоизоляция, заявил в Facebook львовский врач Тарас Жиравецкий.

По его словам, распространение коронавирусной инфекции усилилось в том числе и из-за зимних нарушений карантинных ограничений. Прогноз о снижении уровня заболеваемости не подтвердился, тогда как вирус оказался хитрее.

"К сожалению, мой прогноз по снижению пандемии не подтвердился, хотя я не мог учесть, что у нас будут оазисы в стране, где были толпы людей из разных областей, в которых вирус "не распространялся". Встречайте Буковельский штамм. К сожалению, вирус оказался хитрее тех, кто думал, что есть проворнее и его это не коснется", - считает Жиравецкий.

Врач сказал, что во Львове ситуация с заболеваемостью коронавирусом усложняется. Поэтому жителям города, особенном тем, которые не переболели COVID-19, нужно постараться не принимать участие в массовых мероприятиях на праздники.

"Ситуация с Ковидом в городе такова, что всем все же лучше быть дома. Гулять в парках можно и даже нужно, но забавы, если вы еще не болели, пока отсрочьте. И так вирус существует, и он сейчас действительно быстрее распространяется", - считает доктор.Читайте такжеБританский штамм коронавируса добрался до Украины

Также он добавил, что если у человека коронавирус, то критический период обычно наступает на 6-7 день после появления симптоматики.

"Взлетел анализ ЦРП - вам нужен антибиотик! Всем, у кого неожиданно поднялась температура, желательно на второй день сделать ПЦР тест или антиген на COVID-19", - сказал врач, подчеркнув, что самоизоляция во время болезни может помочь избежать осложнений заболевания.

Коронавирус в Украине