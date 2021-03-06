Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам

Критический период в случае заражения коронавирусом наступает на 6-7 день после появления первых симптомов, сказал Тарас Жиравецкий.
Фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Украине. Циркуляция болезни усилилась в том числе и из-за халатного отношения к карантинным мероприятиям, что особенно было заметно на курортах в Карпатах в период усиленного карантина. Жителям Львова в связи с ситуацией рекомендуется воздержаться от участия в массовых мероприятиях. В случае заражения коронавирусом критическим является 6-7 день заболевания. От возможных осложнений болезни должна помочь самоизоляция, заявил в Facebook львовский врач Тарас Жиравецкий.
По его словам, распространение коронавирусной инфекции усилилось в том числе и из-за зимних нарушений карантинных ограничений. Прогноз о снижении уровня заболеваемости не подтвердился, тогда как вирус оказался хитрее.
"К сожалению, мой прогноз по снижению пандемии не подтвердился, хотя я не мог учесть, что у нас будут оазисы в стране, где были толпы людей из разных областей, в которых вирус "не распространялся". Встречайте Буковельский штамм. К сожалению, вирус оказался хитрее тех, кто думал, что есть проворнее и его это не коснется", - считает Жиравецкий.
Врач сказал, что во Львове ситуация с заболеваемостью коронавирусом усложняется. Поэтому жителям города, особенном тем, которые не переболели COVID-19, нужно постараться не принимать участие в массовых мероприятиях на праздники.
"Ситуация с Ковидом в городе такова, что всем все же лучше быть дома. Гулять в парках можно и даже нужно, но забавы, если вы еще не болели, пока отсрочьте. И так вирус существует, и он сейчас действительно быстрее распространяется", - считает доктор.Читайте такжеБританский штамм коронавируса добрался до Украины
Также он добавил, что если у человека коронавирус, то критический период обычно наступает на 6-7 день после появления симптоматики.
"Взлетел анализ ЦРП - вам нужен антибиотик! Всем, у кого неожиданно поднялась температура, желательно на второй день сделать ПЦР тест или антиген на COVID-19", - сказал врач, подчеркнув, что самоизоляция во время болезни может помочь избежать осложнений заболевания.
Коронавирус в Украине
- На территории Украины за последние 24 часа установлено 9144 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Киеве – 682 человека, Житомирской области – 749 человек, Винницкой области – 714 человек, Ивано-Франковской области – 665 человек, и в Закарпатской области – 665 человек.
- Сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 фиксируется в Закарпатской области. В обладминистрации 5 марта заявили о заполненности больничных коек для пациентов с коронавирусом на 81%.
- На внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС было принято решение о внесении Закарпатья в красную эпидемиологическую зону. Ограничения начнут действовать с 8 марта.