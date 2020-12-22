Врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса

Медик рассказала, почему мутировавший штамм коронавируса быстрее распространяется.
Врач-иммунолог Алла Волоха рассказала, чем отличается новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании.
"Изменения состоят в том, что вирус быстрее распространяется. Считается, что он быстрее может связываться рецепторами. Есть понятие инфицирующей дозы, если небольшое количество вирусных частичек и они не успевают связаться с рецепторами, то заболевание не развивается. Если количество вирусных частиц будет таким же, но они будут связываться с рецепторами, то угроза больше. К примеру, от вируса кори может инфицироваться 12-18 человек. Здесь тоже увеличивается опасность инфицирования многих людей", — объяснила Волоха, передает Украина 24.
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Врач объяснила, насколько выше становится риск заражения новым штаммом.
"Если у человека кашель, насморк и он выделяет много вируса, то риск инфицирования выше. Если он бессимптомный и вируса выделяет мало, то раньше угроза была невысокой. Если новый вирус будет распространяться, то это тоже станет опасно", — сказала она.
Врач добавила, что на эффективности вакцины новый штамм не скажется.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.