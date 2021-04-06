Врач объяснила, какая вакцина против COVID-19 лучше

Пульмонолог Светлана Гук считает, что идеальной была бы вакцина, которая отвечает наиболее естественному процессу. Речь идет о цельновирусной вакцине.
Украинцев вакцинируют препаратом от коронавируса индийского производства Covishield. Насколько он эффективен – никто не знает, хотя теоретически считается, что после двух полных доз в течение трех-шести месяцев человек будет защищен от тяжелых форм заболевания.
Но в Украине пока что лишь два человека получили вторую дозу Covishield, поэтому нужно еще хотя бы две недели, чтобы говорить, что человек получил то, ради чего он вакцинировался. Об этом заявила руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы Феофания, врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью изданию Апостроф.
Она также отметила, что к вакцинации от коронавируса в Украине у нее есть вопросы.
"Берем государственную вакцинацию - у нас было 500 тысяч доз. Сейчас 290 тысяч уже вакцинированы. То есть сейчас уже используется вторая половинка. Кто может гарантировать получение именно этой вакцины тем людям, которые уже получили первую дозу? Я не уверена. А нужны две дозы", - отметила врач.
Медик рассказала, что переболела коронавирусом дважды, поэтому ей нет смысла вакцинироваться. Отвечая на вопрос, стала ли бы она советовать сделать прививку от COVID-19 своим родным, она ответила так:
"У меня в семье не переболел только отец 1941 года. И я не буду его вакцинировать, потому что у него есть такое сопутствующее состояние, как тромбофлебит (…) Есть проблемы именно с венозной системой и со склонностью к тромбообразованию. Я понимаю, что, возможно, было много шума по поводу тех тромбозов после вакцинации. Но я-то знаю, что делать с ним, когда он заболеет. Но в таком состоянии как я, находится меньшинство граждан нашей страны. Обычно люди не знают, что делать. Поэтому для них вакцина - это шанс если и заболеть, то в легкой форме. Это правда. И у нас сейчас нет выбора. Мы хотим выбора вакцины, но у нас его нет. Какая есть вакцина, такая есть".
Читайте такжеВрач спрогнозировала, будет ли четвертая волна COVID-19Гук добавила, что идеальной считает вакцину, которая отвечала бы наиболее естественному процессу. Речь идет о цельновирусной вакцине.
"То есть не какой-то кусочек РНК, а вирус, который вырастили, убили, измельчили, возможно, или как-то так. Чтобы организм человека получил всю антигенную панель этого вируса. На мой взгляд, идеальная вакцина должна применяться на слизистые оболочки, а не внутримышечно, не подкожно. Именно так, как это происходит в природе", - поделилась врач.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли препарат CoviShield, который считают индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь, прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- Позже глава Минздрава заявил, что смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области никак не связана с вакцинацией от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.
- Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации, надеясь, что скоро в страну поступит партия препарата Pfizer. Он подчеркнул, что у украинцев нет права выбора препарата от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.
- Иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что вакциной против коронавируса Pfizer&BioNTech в Украине решено привить постояльцев и персонал домов интернатного типа.
- В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину.
- Тем временем в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.