Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19

Если поторопиться, то в нужный момент антибиотики не сработают.
Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук предостерегла украинцев от злоупотребления антибиотиками при лечении коронавируса.
По ее словам, в тот момент, когда антибиотики действительно понадобятся, они могут не сработать, пишет Апостроф.
"Коронавирус - это вирус. А бактерии, с которыми справляются антибиотики, это бактерии. Это совершенно разные микроорганизмы, они не пересекаются никак. На вирусные инфекции антибиотики в лучшем случае не подействуют. Антибиотики нужно принимать, если уже есть признаки бактериальной инфекции", - объяснила врач.
По ее словам, если признаков бактериальной инфекции нет, то, принимая антибиотики, вы "лупите по своей печени". Люди, которые любят пить антибиотики, выращивают в своем организме полирезистентные бактерии.
"То есть вы принимаете антибиотики, а бактерии тоже хитрые, они вырабатывают ферменты, которые расщепляют антибиотики, и становятся нечувствительными к ним. Когда наступит необходимость принимать антибиотики, велика вероятность того, что они просто могут не подействовать. Не употребляйте, пожалуйста, при вирусах антибиотики", - призвала украинцев Светлана Гук.
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Лечение коронавируса антибиотиками - о чем сообщалось ранее:
- Главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров заявил, что антибиотики при заражении коронавирусом противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция.
- Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики. В результате в стране сложилась катастрофическая ситуация.
- Украинские медики объяснили, нужно ли принимать антибиотики при COVID-19.
- Ученые Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.
- Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что необоснованный прием антибиотиков для лечения коронавируса может привести к серьезным последствиям – поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.
- Кандидат медицинских наук и пульмонолог Ирина Суворкина сообщила, что антибиотики при коронавирусной пневмонии необходимо назначать, если к вирусной инфекции добавилась бактериальная.