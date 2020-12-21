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Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19

21 декабря 2020, 01:08
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Если поторопиться, то в нужный момент антибиотики не сработают.

лекарства
Люди, которые любят пить антибиотики, выращивают в своем организме полирезистентные бактерии / pixabay.com

Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук предостерегла украинцев от злоупотребления антибиотиками при лечении коронавируса.

По ее словам, в тот момент, когда антибиотики действительно понадобятся, они могут не сработать, пишет Апостроф.

"Коронавирус - это вирус. А бактерии, с которыми справляются антибиотики, это бактерии. Это совершенно разные микроорганизмы, они не пересекаются никак. На вирусные инфекции антибиотики в лучшем случае не подействуют. Антибиотики нужно принимать, если уже есть признаки бактериальной инфекции", - объяснила врач.

По ее словам, если признаков бактериальной инфекции нет, то, принимая антибиотики, вы "лупите по своей печени". Люди, которые любят пить антибиотики, выращивают в своем организме полирезистентные бактерии.

"То есть вы принимаете антибиотики, а бактерии тоже хитрые, они вырабатывают ферменты, которые расщепляют антибиотики, и становятся нечувствительными к ним. Когда наступит необходимость принимать антибиотики, велика вероятность того, что они просто могут не подействовать. Не употребляйте, пожалуйста, при вирусах антибиотики", - призвала украинцев Светлана Гук.

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Лечение коронавируса антибиотиками - о чем сообщалось ранее:

  • Главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров заявил, что антибиотики при заражении коронавирусом противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция.
  • Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики. В результате в стране сложилась катастрофическая ситуация.
  • Украинские медики объяснили, нужно ли принимать антибиотики при COVID-19.
  • Ученые Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.
  • Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что необоснованный прием антибиотиков для лечения коронавируса может привести к серьезным последствиям – поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.
  • Кандидат медицинских наук и пульмонолог Ирина Суворкина сообщила, что антибиотики при коронавирусной пневмонии необходимо назначать, если к вирусной инфекции добавилась бактериальная.

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