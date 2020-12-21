Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19

Люди, которые любят пить антибиотики, выращивают в своем организме полирезистентные бактерии / pixabay.com

Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук предостерегла украинцев от злоупотребления антибиотиками при лечении коронавируса.

По ее словам, в тот момент, когда антибиотики действительно понадобятся, они могут не сработать, пишет Апостроф.

"Коронавирус - это вирус. А бактерии, с которыми справляются антибиотики, это бактерии. Это совершенно разные микроорганизмы, они не пересекаются никак. На вирусные инфекции антибиотики в лучшем случае не подействуют. Антибиотики нужно принимать, если уже есть признаки бактериальной инфекции", - объяснила врач.

По ее словам, если признаков бактериальной инфекции нет, то, принимая антибиотики, вы "лупите по своей печени". Люди, которые любят пить антибиотики, выращивают в своем организме полирезистентные бактерии.

"То есть вы принимаете антибиотики, а бактерии тоже хитрые, они вырабатывают ферменты, которые расщепляют антибиотики, и становятся нечувствительными к ним. Когда наступит необходимость принимать антибиотики, велика вероятность того, что они просто могут не подействовать. Не употребляйте, пожалуйста, при вирусах антибиотики", - призвала украинцев Светлана Гук.

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