Врач объяснила, кому из украинцев прививка от COVID-19 противопоказана

Вакцинация может быть опасна для некоторых категорий граждан.
Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.
Медик отметила, что если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, то ему не нужно делать прививку, передает Украина 24.
"Я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", — сказала Голубовская.
При этом, по ее словам, у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми.
"Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", — считает инфекционист.
Справка. Антителозависимое усиление инфекции — это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.
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Вакцинация в Украине - последние новости:
- Заместитель министра здравоохранения Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 начнется в феврале текущего года.
- До марта 2022-го в нашей стране 23 млн граждан планируют сделать по две прививки от вируса.
- Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
- Согласно соцопросам, сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки.