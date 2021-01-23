Врач объяснила, кому из украинцев прививка от COVID-19 противопоказана

Вакцинироваться от COVID-19 нужно не всем / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.

Медик отметила, что если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, то ему не нужно делать прививку, передает Украина 24.

"Я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", — сказала Голубовская.

При этом, по ее словам, у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми.

"Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", — считает инфекционист.

Справка. Антителозависимое усиление инфекции — это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.

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