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Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса

20 декабря 2020, 18:37

Вакцинировать от коронавируса будут не всех украинцев.

Кому можно не делать прививку от коронавируса / Reuters

В середине 2021 года в Украине начнется вакцинация от коронавируса. Однако эпидемиологи говорят, что к тому моменту уже переболеет и обретет иммунитет определенное количество людей – около 10-20% населения.

По мнению врача Аллы Мироненко, тех, кто имеет диагноз COVID-19 или ранее перенес эту инфекционную болезнь, обязывать делать прививку не должны.

"В этой процедуре нет ни необходимости, ни пользы. Тем, кто обладает естественно приобретенным иммунитетом от инфекции вводить антитела просто бесполезно. Все население вакцинировать не нужно. Например, детей. В основном они легко переносят вирус. У них это проходит, как легкая простуда. Поэтому нет смысла их прививать", – сказала врач, пишет ГолосUA​.

Врач отмечает, что сейчас всех волнует вопрос, как организовать саму вакцинацию, ведь температура хранения вакцины -70 градусов, а поставляется она партиями.

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"Также нужно составить план, кто будет приходить на вакцинацию. Например, если в упаковке 10 флаконов, то при их разморозке нужно сразу же привить 10 человек. Это колоссальная организационная работа. Пока не понимаю, кто это должен будет делать. Медики сейчас очень загружены. Санэпидемстанция ликвидирована. Возникает вопрос, кто этим займется", – подчеркивает Мироненко.

Медик также назвала группы украинцев, которые будут прививать первыми.

"В первую очередь нужно вакцинировать людей старшего возраста, медработников и граждан, которые работают с людьми. Например, учителей, полицейских и работников сферы услуг", – добавила врач.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
  • Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

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