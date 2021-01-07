Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна

Людей из групп риска нужно вакцинировать обязательно / Reuters

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская объяснила, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса, а кому без прививки от COVID-19 не обойтись.

Коронавирусная инфекция – заболевание очень тяжелое. При этом средств специфического лечения пока нет, сказала Голубовская в интервью Цензор.нет.

По ее словам, придется защищать хотя бы группы риска.

"И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть, предотвращать тяжелые формы заболевания, то, конечно же, сколько бы там тот иммунитет не держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных из групп риска очень сложно", - поделилась инфекционист.

При этом не нужно вакцинировать украинцев, которые уже переболели коронавирусом и в организме которых есть антитела.

"Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила врач.

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