Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна

Коронавирусная инфекция – заболевание очень тяжелое, напомнила Ольга Голубовская.
Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская объяснила, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса, а кому без прививки от COVID-19 не обойтись.
Коронавирусная инфекция – заболевание очень тяжелое. При этом средств специфического лечения пока нет, сказала Голубовская в интервью Цензор.нет.
По ее словам, придется защищать хотя бы группы риска.
"И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть, предотвращать тяжелые формы заболевания, то, конечно же, сколько бы там тот иммунитет не держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных из групп риска очень сложно", - поделилась инфекционист.
При этом не нужно вакцинировать украинцев, которые уже переболели коронавирусом и в организме которых есть антитела.
"Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила врач.
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Вакцинация от коронавируса - новости:
- В Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса. Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
- В государственном предприятии Медицинские закупки заявили о том, что один из производителей вакцины от коронавируса может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины. Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава.
- 2 января стало известно, что харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.