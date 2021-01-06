Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19

Всегда есть риск того, что у пациента очень резко может начаться отрицательная динамика / Фото Reuters

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская рассказала, поможет ли витамин D при лечении COVID-19, а также нужно ли принимать антибиотики при коронавирусной инфекции.

По ее словам, при развитии COVID-19 уровень витамина D резко снижается, причем это снижение прямо пропорционально степени тяжести и коррелирует со степенью тяжести заболевания, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому мы рекомендуем его (витамин D, - ред.) принимать, но под четким лабораторным контролем, потому что передозировка не менее опасна. Витамин С, в данном случае, не столь важен", - рассказала Голубовская.

Что касается антибиотиков, то, по словам медика все имеет свои показания, в том числе и антибактериальная терапия.

"В отличие от гриппа при этом заболевании гораздо реже идет присоединение вторичной бактериальной флоры. Но я не люблю перегибы, когда считают "давайте не назначать вообще". Если больной с диабетом, находится на больших дозах гормонов, у него риски активации различной флоры тоже высоки. Иногда у пациентов развиваются абсцессы легких. Поэтому врачебное мышление никто не отменял", - рассказал врач.

Читайте такжеНужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответИнфекционист добавила, что ни один пациент не получает одинаковую терапию – есть различия в дозе антикоагулянтов, витамина D, глюкокортикостероидов и длительности их применения, присоединения других "непротокольных" методов лечения.

При этом всегда есть риск того, что у пациента очень резко может начаться отрицательная динамика.

"Бывают люди устойчивые ко всем методам терапии, которые есть на сегодняшний день в мире. Не надо забывать, что течение любого инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, от его вирулентности, агрессивности и от реакции иммунной системы. Реакция же иммунной системы в свою очередь зависит от генетики. А это все еще только изучается", - резюмировала врач.

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