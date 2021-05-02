Врач объяснила, нужны ли детям прививки от COVID-19 и есть ли вакцина

В мире задумались над созданием вакцины против коронавируса для детей / Фото pixabay.com

Новые штаммы коронавируса могут вызывать у детей тяжелые формы и более агрессивное течение болезни, поэтому в мире ведутся разговоры вокруг создания вакцины против COVID-19 для детей.

Детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына рассказала ТСН, что возросло количество инфицированных детей. Маленькие пациенты страдают от синдрома токсического шока и мультисимптомного воспалительного ответа. Особенно это касается детей, которые имеют сопутствующую патологию, например, врожденные пороки сердца, бронхиальную астму, аллергические заболевания и тому подобное.

Врач добавила, что на данный момент ни из одна вакцин, которые прошли клинические испытания и активно сейчас используются, не рассчитана на детское население.

"Все имеющиеся вакцины во время клинических испытаний испытывались на взрослом населении. Если клинические испытания не проводились на детях, то у нас нет оснований разрешать использование на детях тех вакцин, которые испытывались на взрослых", - объяснила врач.

Куницына отметила, что сейчас в мире задумались над созданием вакцины против коронавируса для детей. Мировое педиатрическое сообщество считает, что детей все же нужно вакцинировать от COVID-19.

"Вопрос довольно этический, как включить детей в клинические испытания. Важно иметь понимание об эффективности вакцины — ее способности выработать иммунитет и ее безопасности — не вызывает ли она побочные явления. Рассматривается возможность получения разрешения на испытания вакцины на подростках, потом на детях от 12 лет. Как только будут проведены клинические испытания и на уровне ВОЗ получен допуск и разрешение на ввод той или иной вакцины детям, тогда возможно будет проведена вакцинация детского населения", — рассказала Куницына.

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