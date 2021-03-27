Врач объяснила, почему данным статистики по COVID-19 в Украине не стоит доверять

Число заболевших коронавирусом очень занижено. Данные о жертвах болезни также не совсем правдивые по ряду причин.
По официальным данным, коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились более 1,6 млн человек. В последние дни число новых больных растет, также увеличилось и число жертв болезни. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила Главреду, почему данным статистики не стоит доверять.
По ее словам, число заболевших коронавирусом очень занижено, потому что не все украинцы делают ПЦР-тест. Кроме того, когда заболевает вся семья, то его, как правило, делает только один человек из всех, что влияет на правдивости статистических данных. Поэтому важный и относительно объективный показатель для оценки динамики заболеваемости COVID-19 – это количество госпитализаций в сутки и количество больных, которые находятся на лечении в реанимационных отделениях.
"Однако и к этим цифрам нужно относиться с осторожностью, так как все места в отделениях уже давно заняты, и потому снижение количества новых госпитализаций за сутки, которое сейчас наблюдается, тоже не совсем отражает реальную ситуацию – это больше свидетельствует о массовых отказах людям в госпитализациях", - объяснила Амосова.
По ее словам, те койки, которые сейчас массово добавляют в больницах, тоже мало способствуют улучшению ситуации. Дело в том, что к ним не подведен кислород.
"Без кислорода они – бесполезны, так как в больницы сейчас кладут более тяжелых больных, даже в сравнении с теми, которых госпитализировали в прошлую волну эпидемии, осенью 2020 года", - рассказала врач.
Амосова также прокомментировала ситуацию и с числом жертв коронавируса в Украине.
"Эти 300 с лишним смертей от коронавируса – тоже не совсем правдивая цифра по ряду причин, в том числе, и объективных – например, если пациент умер дома, родственники часто отказываются от вскрытия, а потому в диагнозе, если у умершего не было теста ПЦР, часто пишут "пневмония" или "острая сердечно-сосудистая недостаточность" и, следовательно, эти случаи в статистику смертей от ковида не входят", - отметила она.
По словам Амосовой, реальную смертность от коронавируса можно будет понять по статистике чрезмерной смертности – это показатель, который показывает, насколько больше людей умерли от всех причин за месяц в сравнении с этим же месяцем в предыдущие, доковидные годы. За ноябрь и декабрь, в разгар прошлой волны, эта цифра достигала прироста до +30%.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- На текущей неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.
- 25 марта Минздрав обновил список зон карантина. Показатель госпитализации больных с коронавирусом был в норме лишь в шести областях.
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.