Врач объяснила, почему данным статистики по COVID-19 в Украине не стоит доверять

Коронавирус в Украине в течение недели побил несколько рекордов / Фото Reuters

По официальным данным, коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились более 1,6 млн человек. В последние дни число новых больных растет, также увеличилось и число жертв болезни. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила Главреду, почему данным статистики не стоит доверять.

По ее словам, число заболевших коронавирусом очень занижено, потому что не все украинцы делают ПЦР-тест. Кроме того, когда заболевает вся семья, то его, как правило, делает только один человек из всех, что влияет на правдивости статистических данных. Поэтому важный и относительно объективный показатель для оценки динамики заболеваемости COVID-19 – это количество госпитализаций в сутки и количество больных, которые находятся на лечении в реанимационных отделениях.

"Однако и к этим цифрам нужно относиться с осторожностью, так как все места в отделениях уже давно заняты, и потому снижение количества новых госпитализаций за сутки, которое сейчас наблюдается, тоже не совсем отражает реальную ситуацию – это больше свидетельствует о массовых отказах людям в госпитализациях", - объяснила Амосова.

По ее словам, те койки, которые сейчас массово добавляют в больницах, тоже мало способствуют улучшению ситуации. Дело в том, что к ним не подведен кислород.

"Без кислорода они – бесполезны, так как в больницы сейчас кладут более тяжелых больных, даже в сравнении с теми, которых госпитализировали в прошлую волну эпидемии, осенью 2020 года", - рассказала врач.

Амосова также прокомментировала ситуацию и с числом жертв коронавируса в Украине.

"Эти 300 с лишним смертей от коронавируса – тоже не совсем правдивая цифра по ряду причин, в том числе, и объективных – например, если пациент умер дома, родственники часто отказываются от вскрытия, а потому в диагнозе, если у умершего не было теста ПЦР, часто пишут "пневмония" или "острая сердечно-сосудистая недостаточность" и, следовательно, эти случаи в статистику смертей от ковида не входят", - отметила она.

По словам Амосовой, реальную смертность от коронавируса можно будет понять по статистике чрезмерной смертности – это показатель, который показывает, насколько больше людей умерли от всех причин за месяц в сравнении с этим же месяцем в предыдущие, доковидные годы. За ноябрь и декабрь, в разгар прошлой волны, эта цифра достигала прироста до +30%.

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