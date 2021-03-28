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Врач объяснила, почему в Украине растет смертность от коронавируса

28 марта 2021, 00:22
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Необходимо вводить жесткий карантин с комендантским часом и чрезвычайным положением. Тех, кто не хочет идти на локдаун, нужно пугать картинками из моргов.

коронавирус
Коронавирус в Украине активизировался/ Фото Reuters

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, почему в Украине растет смертность от коронавируса. По ее словам, причин этому несколько.

Во-первых, на увеличение числа летальных случаев влияет наличие нового британского штамма, случаи заражения которым в Украине уже подтверждены, рассказала Амосова Главреду.

"Этот штамм как минимум вдвое более заразный, чем предыдущие китайский и испанский. То есть, количество смертей увеличилось, потому что увеличилось и общее количество заболевших. Кроме того, нынешний штамм имеет большую летальность, что также влияет на рост смертей", - отметила она.

Во-вторых, на смертность влияет и коллапс системы здравоохранения. По словам Амосовой, ограничено количество мест в реанимациях, катастрофически не хватает врачей, реаниматологов и медсестер.

"Потому что невозможно обеспечить адекватное лечение, когда некому работать. И в дальнейшем ситуация с медиками может еще больше ухудшиться. Ведь если в прошлом году еще был какой-никакой ковидный фонд, то сейчас его уже нет. Как следствие, медикам не доплачивают их надбавки, что вынуждает их увольняться и уезжать из страны", - объяснила врач.

Профессор считает, что другого пути, кроме как вводить жесткие ограничительные меры с комендантским часом и чрезвычайным положением, у Украины нет.

"Более действенно было бы начать пугать народ, который не хочет идти на локдаун, картинками из моргов. Потому что мантра властей о вакцинации для создания коллективного иммунитета неверна. Так еще могут поступать в Штатах, Израиле, где есть большое количество вакцин и высоки темпы вакцинации. У Украины количество доступной вакцины – мизерное и власть четко знает, что перспективы для увеличения нет. Потому нужно прекращать вакцинировать военных и полицейских, а перейти к стратегии защиты наиболее уязвимых людей – людей старшего возраста", - добавила Амосова.

Врач уверена, что вакцинация людей старшего возраста позволит уменьшить то количество смертей, которое нас ожидает в ближайшее время. В противном случае цифра смертности вскоре может дойти до пятиста.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • На текущей неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
  • 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.
  • 27 марта в Минздраве приняли решение расширить красную зону карантина еще на две области. Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов.

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