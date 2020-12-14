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Врач объяснила, почему выпадают волосы при коронавирусе

14 декабря 2020, 07:25
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COVID-19 в тяжелой форме может спровоцировать алопецию.

выпадение волос, облысение
Выпадают волосы при COVID-19 - врач рассказала, что делать / Фото pixabay.com

Обнаружено еще одно последствие коронавируса. Болезнь, особенно если она протекает в тяжелой форме, может спровоцировать выпадение волос.

Об этом заявила российский эпидемиолог Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По ее словам, состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. Алопецию (выпадение волос) могут спровоцировать разные факторы.

Выпадение волос - причины:

  • стресс;
  • гормональные изменения;
  • различные инфекционные заболевания;
  • коронавирусная инфекция, особенно в тяжелой форме.

"При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются", - сказала Пшеничная.

Во время болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.

Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос обычно происходит равномерно по всей коже головы, но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным.

Врач отметила, что выпадение волос - обратимый процесс. Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Пшеничная посоветовала после перенесенной коронавирусной инфекции вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами, а также обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.

"При своевременно начатом лечении телогеновая алопеция полностью излечима", - резюмировала Пшеничная.

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Напомним:

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