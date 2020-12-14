Врач объяснила, почему выпадают волосы при коронавирусе

COVID-19 в тяжелой форме может спровоцировать алопецию.
Обнаружено еще одно последствие коронавируса. Болезнь, особенно если она протекает в тяжелой форме, может спровоцировать выпадение волос.
Об этом заявила российский эпидемиолог Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.
По ее словам, состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. Алопецию (выпадение волос) могут спровоцировать разные факторы.
Выпадение волос - причины:
- стресс;
- гормональные изменения;
- различные инфекционные заболевания;
- коронавирусная инфекция, особенно в тяжелой форме.
"При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются", - сказала Пшеничная.
Во время болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.
Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Потеря волос обычно происходит равномерно по всей коже головы, но в некоторых зонах состояние может быть более серьезным и более очевидным.
Врач отметила, что выпадение волос - обратимый процесс. Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Этот процесс может занять несколько месяцев.
Пшеничная посоветовала после перенесенной коронавирусной инфекции вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами, а также обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.
"При своевременно начатом лечении телогеновая алопеция полностью излечима", - резюмировала Пшеничная.
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