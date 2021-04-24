Врач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19

Екатерина Амосова рассказала, действует ли вакцина на новые штаммы COVID-19 / УНІАН

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, есть ли смысл вакцинироваться от COVID-19 несмотря на то, что коронавирус быстро мутирует.

По ее словам, исследования в пробирке показывают, что, когда сыворотка крови человека, который был вакцинирован "старой" вакциной, добавляется к культуре вирусов новых штаммов, ее эффективность нейтрализовать вирус становится меньше в несколько раз.

"Впрочем, ученые утверждают, что у большинства пациентов вакцинация вызывает столь мощный иммунный ответ, что антител, которые возникают, хватит, чтобы защитить организм и от новых штаммов", - рассказала Амосова во время чата на Главреде.

Эксперт добавила, что окончательный ответ на вопрос, поможет ли "старая" вакцина от новых штаммов, можно будет дать по результатам клинических наблюдений за вакцинированными людьми, проживающими в странах, которые сейчас являются эпицентрами распространения вируса.

Амосова добавила, что коронавирус постоянно мутирует, поэтому вполне вероятно появление новых мутаций, которые будут давать вирусу преимущество по увеличению способности инфицировать людей и способности уклоняться от иммунитета. Более точные данные по этому вопросу будут известны примерно через полгода, считает врач.

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