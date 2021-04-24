Врач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19

Эффективность сыворотки крови человека, вакцинированного "старыми" вакцинами против коронавируса, относительно новых штаммов COVID-19 снижается в разы.
Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, есть ли смысл вакцинироваться от COVID-19 несмотря на то, что коронавирус быстро мутирует.
По ее словам, исследования в пробирке показывают, что, когда сыворотка крови человека, который был вакцинирован "старой" вакциной, добавляется к культуре вирусов новых штаммов, ее эффективность нейтрализовать вирус становится меньше в несколько раз.
"Впрочем, ученые утверждают, что у большинства пациентов вакцинация вызывает столь мощный иммунный ответ, что антител, которые возникают, хватит, чтобы защитить организм и от новых штаммов", - рассказала Амосова во время чата на Главреде.
Эксперт добавила, что окончательный ответ на вопрос, поможет ли "старая" вакцина от новых штаммов, можно будет дать по результатам клинических наблюдений за вакцинированными людьми, проживающими в странах, которые сейчас являются эпицентрами распространения вируса.
Амосова добавила, что коронавирус постоянно мутирует, поэтому вполне вероятно появление новых мутаций, которые будут давать вирусу преимущество по увеличению способности инфицировать людей и способности уклоняться от иммунитета. Более точные данные по этому вопросу будут известны примерно через полгода, считает врач.
Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. В Киев прибыл самолет с вакциной южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.
- За сутки 22 апреля в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 16 169 человек.
- Наибольшее количество прививок зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 679), Днепропетровской (1 тыс. 453) и Запорожской (1 тыс. 084) областях, наименьшее - в Тернопольской (350), Кировоградской (335), Луганской (311) и Черниговской (263) областях.
- Прививки проводили 283 мобильные бригады по иммунизации и 470 пунктов прививки. С начала прививочной кампании привито 508 тыс. 046 человек.
- В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 485 тыс. 700 человек.