УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19

24 апреля 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

Эффективность сыворотки крови человека, вакцинированного "старыми" вакцинами против коронавируса, относительно новых штаммов COVID-19 снижается в разы.

Катерина Амосова
Екатерина Амосова рассказала, действует ли вакцина на новые штаммы COVID-19 / УНІАН

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, есть ли смысл вакцинироваться от COVID-19 несмотря на то, что коронавирус быстро мутирует.

По ее словам, исследования в пробирке показывают, что, когда сыворотка крови человека, который был вакцинирован "старой" вакциной, добавляется к культуре вирусов новых штаммов, ее эффективность нейтрализовать вирус становится меньше в несколько раз.

"Впрочем, ученые утверждают, что у большинства пациентов вакцинация вызывает столь мощный иммунный ответ, что антител, которые возникают, хватит, чтобы защитить организм и от новых штаммов", - рассказала Амосова во время чата на Главреде.

Эксперт добавила, что окончательный ответ на вопрос, поможет ли "старая" вакцина от новых штаммов, можно будет дать по результатам клинических наблюдений за вакцинированными людьми, проживающими в странах, которые сейчас являются эпицентрами распространения вируса.

Амосова добавила, что коронавирус постоянно мутирует, поэтому вполне вероятно появление новых мутаций, которые будут давать вирусу преимущество по увеличению способности инфицировать людей и способности уклоняться от иммунитета. Более точные данные по этому вопросу будут известны примерно через полгода, считает врач.

Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. В Киев прибыл самолет с вакциной южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.
  • За сутки 22 апреля в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 16 169 человек.
  • Наибольшее количество прививок зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 679), Днепропетровской (1 тыс. 453) и Запорожской (1 тыс. 084) областях, наименьшее - в Тернопольской (350), Кировоградской (335), Луганской (311) и Черниговской (263) областях.
  • Прививки проводили 283 мобильные бригады по иммунизации и 470 пунктов прививки. С начала прививочной кампании привито 508 тыс. 046 человек.
  • В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 485 тыс. 700 человек.

коронавирус Екатерина Амосова новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужемСоломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Поздравления с Днем психолога – открытки и тексты прикольныеПоздравления с Днем психолога – открытки и тексты прикольные РФ пошла на хитрость с "отводом" войск от границы с Украиной – CITРФ пошла на хитрость с "отводом" войск от границы с Украиной – CIT Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фотоВедущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страныГолос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны

Последние новости

10:42
Отвод войск является маскировкой, чтобы Украина расслабилась - эксперт
10:09
Премьер Армении Пашинян заявил об отставке Видео
09:54
В чем секрет популярности Путина мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Видео
09:31
Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей" страной Видео
Реклама
09:15
Зеленый свет и новая работа: гороскоп для Овна на май-2021
08:43
Встреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причине мнение
08:42
Экс-главный санитарный врач сказал, когда в Украине нужен локдаун Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 8 тысяч человек Видео
08:06
В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19 Видео
07:44
Новый гороскоп всех знаков Зодиака: сопровождение удачи и предательство Видео
07:27
В Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины Видео
07:14
Эксперт сделала прогноз по Украине на встрече Байдена и Путина Видео
06:55
Почему Путин отвел своих "ихтамнетов" от границы Украины мнение
06:33
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
06:02
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
05:27
В Британии предупредили Украину о ловушке РФ с отводом войск Видео
05:03
Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины Видео
04:24
Эта модная челка 2021 сделает ваш образ стильным весной и летом Видео
03:50
Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину Видео
Реклама
03:08
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Видео
02:15
Бывший глава СБУ раскрыл главный план Путина по Украине Видео
00:55
Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых Видео
00:19
Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи
24 апреля, суббота
23:51
Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине Видео
23:40
Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты Видео
23:23
Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине Видео
23:06
В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности Видео
22:26
Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян Видео
22:20
Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения Видео
21:47
В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Видео
21:44
Киев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын
21:35
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:01
Байден признал геноцид армян: как отреагировали Турция и Армения Видео
20:49
Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше Видео
20:07
Синоптик пообещал Киеву +19 – названа дата Видео
19:59
Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову Видео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов Видео
19:13
Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы Видео
18:50
Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется Видео
Реклама
18:37
Врач объяснил, что поможет побороть эпидемию COVID-19 в Украине Видео
18:25
Украине не светит членство в НАТО - кандидат в канцлеры Германии Видео
17:39
Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину Видео
17:13
Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе
16:56
"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности Видео
16:50
Лукашенко оценил перспективу появления военной базы РФ в Беларуси Видео
16:44
В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы Видео
16:23
Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса Видео
16:12
Лукашенко заявил об опасности "продажи" Беларуси России Видео
15:53
Названы главные нарушители локдауна в Киеве Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять