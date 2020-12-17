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Врач объяснила, поможет ли вакцина против COVID-19 преодолеть пандемию

17 декабря 2020, 11:58
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Со временем тяжелые формы заболевания коронавирусом будут сдерживаться.

вакцинация
Вакцинация от коронавируса стартовала в нескольких странах мира / Reuters

Вакцина против коронавируса будет работать так же, как и вакцина от гриппа. Возможно, она будет предотвращать тяжелые формы заболевания, но вряд ли защита будет пожизненной.

Об этом заявила одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская в интервью изданию Obozrevatel.

Врач также объяснила почему вирус Sars-cov-2 спровоцировал пандемию.

"Потому, что у людей нет никакого иммунитета от этого вируса. Все привыкли к антителам, но иммунитет – это не только антитела. У нас еще циркулируют так называемые Т-клетки памяти", - объяснила Голубовская.

По ее словам, во время пандемии 2009 года – так называемого "свиного" гриппа A/H1N1 – очень тяжело болели в основном молодые люди. При этом люди старшего возраста переносили болезнь легче, в том числе – и за счет вероятной циркуляции у них Т-клеток памяти еще со времен 77-го года, когда была вспышка очень тяжелого гриппа H1N1.

"Когда накопится достаточное число переболевших, будет идти вакцинация – возможно, тяжелые формы заболевания коронавирусом будут сдерживаться", - резюмировала врач.

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