Врач оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине

Официальных данных о попадании нового штамма коронавируса в Украину пока нет - врач / Фото Reuters

Согласно предварительным оценкам, новая модификация COVID-19 более ориентирована на связь с клетками человеческого организма. Новый вариант коронавируса может нести более серьезную опасность, так как он быстро вытесняет другие штаммы вирусной инфекции. Однако сложно сказать, попал ли такой коронавирус на территорию Украины, так как в нашей стране не проводятся исследования по расшифровке генома вируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с новым штаммом коронавируса, обнаруженном в Великобритании.

По его словам, видоизмененный коронавирус распространяется ориентировочно на 70% быстрее из-за того, что за счет мутации у него сформировалась более серьезная связь с клетками организма человека. Пока такие цифры являются примерными, но сам вирус быстро вытесняет другие штаммы COVID-19.

"Вирус действительно быстро вытесняет другие штаммы, и оценочные данные по его заразности на уровне математических моделей. Как оно будет в реальности, сейчас трудно сказать", - полагает Кузин.Читайте такжеНовый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасности

Отвечая на вопрос о том, мог ли у одного из украинских заробитчан быть диагностирован новый коронавирус, врач отметил, что тесты диагностируют даже мутированные версии COVID-19. Однако в процессе диагностики доподлинно нельзя выяснить, это видоизмененный коронавирус или, нет.

"Для того чтобы подтвердить, это мутировавший вирус или нет, используется расшифровка генома, и такие исследования Украина проводит в лаборатории в Лондоне, куда уже было отправлено более 50 образцов вирусов. Чтобы пациенту из Украины сделали такой тест, это очень маловероятно", - объяснил Кузин.

Напоследок он подчеркнул, что официальных данных о попадании в Украину нового штамма коронавируса пока нет. Впрочем, модифицированный вирус может попасть в страну, или же его мутация произойдет уже на украинской территории.

Новый штамм коронавируса