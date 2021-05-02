Врач перечислил новые опасные симптомы коронавируса

Федоренко отметил, что сейчас коронавирус часто вызывает высокую температуру и выраженную общую слабость.
Легкие проявления коронавируса в виде потери обоняния и вкуса сейчас случаются все реже. Им на смену приходят более выраженные и тяжелые симптомы. Об этом рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко, сообщает в воскресенье, 2 мая, ТСН.
Федоренко отметил, что сейчас коронавирус часто вызывает высокую температуру и выраженную общую слабость.
"У инфицированных температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это - тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражения легких, характеризующееся двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты", - сказал главный инфекционист Львовщины.
По его словам, также встречаются поражения со стороны центральной нервной системы.
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"Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - рассказывает Федоренко.
Он отметил, что изредка наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии.
"Это - потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 встречаются все реже и реже", - отметил Сергей Федоренко.
Он добавил, что у большинства больных с коронавирусом возникают обратимые изменения, они имеют тенденцию к исчезновению, но это занимает до двух-трех месяцев.
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