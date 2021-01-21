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Врач подробно рассказала, как правильно лечить коронавирус

21 января 2021, 09:28
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Вирусный процесс должен пройти все свои стадии, и организм справится с недугом.

коронавирус
Лечение коронавируса должен назначить врач / Фото Reuters

Врач-пульмонолог, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники Феофания Светлана Гук дала украинцам четкую инструкцию, что делать в случае заражения коронавирусом и как правильно лечить недуг.

В первую очередь, если у человека появились симптомы коронавируса, на следующий день нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19. Если результат положительный, то паниковать не стоит, передают Факты.

"В течение первой недели осложнений практически не бывает, как бы тяжело не протекало заболевание. Позвольте себе хотя бы дней пять спокойно поболеть. Сбивайте температуру, если она слишком высокая или вы плохо ее переносите, много пейте, чаще лежите на животе. Понятно, что будет слабость, поэтому если хочется спать — спите", - посоветовала врач.

Она уточнила, что лечение коронавируса должен назначить врач. При этом вирусный процесс должен пройти все свои стадии, и организм справится с недугом. Но если у больного коронавирусом (пожилого человека или пациента из группы риска) после пятого-шестого дня состояние не улучшается, значит пришло время сдать анализы.

Какие анализы нужно сдавать при COVID-19

"Общий анализ крови, развернутый — с лейкоцитарной формулой. С-реактивный белок количественный — маркер воспаления. Если есть тромботические проблемы с сосудами, надо сделать D-димер. Это показатель тромбообразования, позволяющий сориентироваться, надо ли разжижать кровь. Опасно, когда процесс приобретает каскадный характер. К концу второй недели, если ситуация затягивается, нужно определить прокальцитонин (маркер бактериальных осложнений)", - перечислила список анализов Гук.

Коронавирус и антибиотики

Пульмонолог предостерегла украинцев от применения антибиотиков, если в них нет необходимости.

"Бесконтрольное и бессмысленное назначение антибиотиков приводит не только к лишней трате денег, испорченной микрофлоре кишечника. В будущем человека поджидают более грозные последствия: устойчивость микрофлоры к антибиотикам — антибиотикорезистентность. Если назначать эти лекарства неоправданно, то угроза приближается семимильными шагами", - предупредила врач.

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Нужно ли принимать антибиотики при коронавирусе - о чем ранее писал Главред:

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