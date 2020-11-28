УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19

28 ноября 2020, 04:25

Кеннет Реми рассказал, как проходят последние минуты жизни больных коронавирусом.

Врач из США Кеннет Реми призвал людей носить маски / скриншот

Коронавирус 2020 заразил во все мире более 60 миллионов человек, почти полтора миллиона стали жертвами COVID-19. Врач из штата Миссури (США) Кеннет Реми показал на видео, что умирающие от коронавирусной инфекции пациенты видят в последние минуты жизни.

Видео медик опубликовал в Twitter. Ролик набрал более 126,5 тыс. просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.

На кадрах видно самого Реми, одетого в средства индивидуальной защиты, в руках он держит медицинские приборы.

"Так выглядит мир, когда вы дышите 40 раз в минуту, а уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов. Это вы увидите в последние минуты жизни, если вы не начнете носить маски в общественных местах", - сказал врач.

"Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза", – добавил Реми.

Читайте также"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна

Коронавирус в Украине и мире - последние новости:

  • По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. За минувшие сутки поставили 16218 новых диагнозов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.
  • COVID-19 серьезно бьет по организму. Реабилитация после болезни может занять некоторое время. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров дал советы украинцам, которые переболели коронавирусом, что делать, чтобы восстановить здоровье.
  • В ВОЗ назвали главные последствия COVID-19. Определенное время могут оставаться такие последствия заболевания, как кашель, затруднение дыхания, поражение легких и сердца.
  • Европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.
  • Дантист из Нью-Йорка Тодд Бертман предупреждал, что у человека, который перенес коронавирус, может ухудшится качество зубов – на них могут появится большие трещины.
коронавирус новости Украины и мира коронавирус в Украине коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Зеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньгиЗеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун
Следующий материал

Последние новости

04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
Реклама
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:46
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
Реклама
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
19:57
В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне
19:44
Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса Видео
19:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
19:42
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
19:33
Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг
19:31
Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%
19:19
США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз Видео
19:13
Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 Видео
19:12
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
19:02
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
18:57
Погода в выходные: синоптик сделала важное предупреждение Видео
Реклама
18:55
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Видео
18:54
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна Видео
18:46
Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V Видео
18:43
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Видео
18:24
Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5
18:23
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
18:09
"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
17:34
В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине Видео
17:33
Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу
17:29
"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять