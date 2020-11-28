Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19

Врач из США Кеннет Реми призвал людей носить маски / скриншот

Коронавирус 2020 заразил во все мире более 60 миллионов человек, почти полтора миллиона стали жертвами COVID-19. Врач из штата Миссури (США) Кеннет Реми показал на видео, что умирающие от коронавирусной инфекции пациенты видят в последние минуты жизни.

Видео медик опубликовал в Twitter. Ролик набрал более 126,5 тыс. просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.

На кадрах видно самого Реми, одетого в средства индивидуальной защиты, в руках он держит медицинские приборы.

"Так выглядит мир, когда вы дышите 40 раз в минуту, а уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов. Это вы увидите в последние минуты жизни, если вы не начнете носить маски в общественных местах", - сказал врач.

"Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза", – добавил Реми.

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