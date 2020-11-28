Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19

Кеннет Реми рассказал, как проходят последние минуты жизни больных коронавирусом.
Коронавирус 2020 заразил во все мире более 60 миллионов человек, почти полтора миллиона стали жертвами COVID-19. Врач из штата Миссури (США) Кеннет Реми показал на видео, что умирающие от коронавирусной инфекции пациенты видят в последние минуты жизни.
Видео медик опубликовал в Twitter. Ролик набрал более 126,5 тыс. просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.
На кадрах видно самого Реми, одетого в средства индивидуальной защиты, в руках он держит медицинские приборы.
"Так выглядит мир, когда вы дышите 40 раз в минуту, а уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов. Это вы увидите в последние минуты жизни, если вы не начнете носить маски в общественных местах", - сказал врач.
"Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза", – добавил Реми.
Читайте также"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна
Коронавирус в Украине и мире - последние новости:
- По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. За минувшие сутки поставили 16218 новых диагнозов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.
- COVID-19 серьезно бьет по организму. Реабилитация после болезни может занять некоторое время. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров дал советы украинцам, которые переболели коронавирусом, что делать, чтобы восстановить здоровье.
- В ВОЗ назвали главные последствия COVID-19. Определенное время могут оставаться такие последствия заболевания, как кашель, затруднение дыхания, поражение легких и сердца.
- Европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.
- Дантист из Нью-Йорка Тодд Бертман предупреждал, что у человека, который перенес коронавирус, может ухудшится качество зубов – на них могут появится большие трещины.